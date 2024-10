In seguito all'elezione di Pino Talarico a Consigliere del Comitato Regionale Calabria, la guida della Delegazione FIGC LND di Crotone viene affidata a ???????????????????????? ????????????????????????. Dopo la carriera arbitrale, iniziata da giovanissimo, tra i campi della Calabria e successivamente della Toscana, decide di continuare a coltivare la sua passione calcistica come Commissario di Campo. Nel 2019 entra come componente nella FIGC LND - Delegazione di Crotone e nel 2022 continua il proprio operato come Vice-Delegato.