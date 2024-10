Torna il 5 e 6 ottobre l’Eurobirdwatch, il più importante evento europeo dedicato al birdwatching. Giunto alla 32esima edizione, organizzato da BirdLife Europa con il coordinamento di BirdLife Slovacchia, l’evento si svolgerà in 29 paesi euroasiatici, dalla Norvegia alla Grecia, dai paesi dell’Est come Estonia e Bielorussia fino a Cipro, Malta e Spagna, tra cui l’Italia, con decine di eventi organizzati dalla Lipu (Lega italiana per la protezione degli uccelli). I partecipanti potranno imparare a riconoscere gli uccelli, partecipando alla raccolta dati a livello europeo, e divertirsi con il “Big day”, la gara di birdwatching che premierà i gruppi vincitori di quattro gare: nella prima vincerà chi avvisterà il maggior numero di colombacci; la seconda chi osserverà una specie “segreta” (che verrà svelata solo a fine evento), la terza chi registrerà il maggior numero di specie mentre la quarta premierà il gruppo più numeroso di birdwatchers/partecipanti under 18.

Durante l’Eurobirdwatch saranno osservabili circa 200 specie, tra migratori e svernanti in arrivo dai Paesi del nord e dall’Est: rapaci come aquila minore, poiana e sparviere, aironi e anatre lungo le zone umide e, inoltre, i primi “svernanti” come pettirosso, fringuello, tordo bottaccio, luì piccolo e frosone. L’appuntamento con la sezione Lipu di Rende e con il Coordinamento regionale Lipu è per domenica 6 ottobre con due uscite in contemporanea alla Riserva naturale regionale del Lago di Tarsia (CS) e alla Riserva naturale del fiume Mesima (RC). Entrambe le uscite sono organizzate in collaborazione con gli Enti gestori delle rispettive riserve naturali.

Una terza uscita, sempre domenica 6 ottobre, sarà organizzata dal GLC Sila presso la ZSC palude del lago di Ariamacina in Sila, evento quest’ultimo patrocinato dall’Ente Parco Nazionale della Sila. È consigliabile munirsi di binocolo, macchina fotografica e un abbigliamento adatto ad una uscita di birdwatching. In ogni caso la Lipu metterà a disposizione dei partecipanti le proprie attrezzature ottiche.