Con l’ultima opera letteraria del giovane scrittore calabrese Marcostefano Gallo, il prossimo 5 ottobre, alle ore 18.30, presso il Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati si inaugura il programma museale Ottobre 2024-Giugno 2025 e la prima delle due rassegne letterarie previste in tale ambito.

La rassegna “Scrittori al Museo”, giunta alla terza edizione, aprirà dunque con “Scacciasogni”, l’avvincente romanzo dello scrittore cosentino, edito da Le Pecore Nere in cui, afferma nella prefazione Martino Ciano, “non mancano i segreti, i colpi di scena, le pennellate di stile tipiche di Gallo, che in ogni suo libro non ha avuto paura di cimentarsi con novità tematiche…”. Ma sa raccontare anche percorsi di solitudine, drammi esistenziali e possibilità di rinascita, come nel caso di Ascanio orfano in un brefotrofio, di Claudio, scrittore dalla vita contorta, e del signor Scacciasogni “padrone” di Mongrassano; i protagonisti del racconto, le cui storie si svolgono, con finale a sorpresa, nella costante lotta tra il bene e il male.

Alla presentazione al museo, che sarà impreziosita dalle note d’arpa della musicista Maria Vyagizina, l’autore dialogherà con la Direttrice del Museo, nonché curatrice della rassegna Assunta Scorpiniti; saranno presenti il sindaco Cataldo Minò, la Delegata alla Cultura Alda Montesanto e Maria Pina Iannuzzi, titolare di Le Pecore Nere Editorial, una casa editrice indipendente e dall’impronta “glocal” (locale e globale), con sedi in Argentina e Cosenza, che si propone come spazio letterario aperto “a voci differenti, disobbedienti”, oltre che a trame letterarie moderne e contemporanee.

Nel corso dell’incontro, lo stesso Marcostefano Gallo, nel corso leggerà brani del suo romanzo, che segue altre pubblicazioni di successo, come “Circo Dovrosky” (2016), “La fragilità dei palindromi” (2018), “L’illusione del melograno” (2021). L’esordio letterario è invece avvenuto nel 2007 con “L’arte di uccidere” edito da Calabria Letteraria.