Un percorso enologico per scoprire oltre 30 cantine che raccontano, con le loro produzioni, il meglio della cultura enologica calabrese disegnato tra le architetture e le piazze della città di Vibo Valentia. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo e l'associazione Saturnalia, presieduta da Christian Russo, in collaborazione con il Gal Terre Vibonesi, presieduto da Vitaliano Papillo, danno appuntamento a tutti i wine lovers e appassionati del vino per la VIII edizione di Vicoli diVini - evento diretto da Rosella Ruggiero - in programma venerdì 4 ottobre a partire dalle ore 19:00 nel cuore della città di Vibo Valentia.

Vino e arte si incontrano all'interno di cinque piazze (Piazza Garibaldi, Piazza Largo Antico Collegio, Piazza Terranova, Piazza Giuseppe Nusdeo, Piazza Carmine) unendosi in maniera unica al miglior street food della Calabria, impreziosito da concerti e performance di artisti di strada.

Il centro storico della città di Vibo Valentia diventa così una grande agorà che si apre alla promozione e valorizzazione del vino calabrese, ricco di storia, cultura, identità, nel percorso di riscoperta dei vitigni autoctoni.