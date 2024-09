Dopo il grande successo di “Invasioni”, il Festival che nel luglio scorso è tornato a popolare le piazze e i luoghi del centro storico, con presenze che si sono riversate nella città di Cosenza anche dalla provincia e da fuori regione, l'Amministrazione comunale ha programmato, in collaborazione con altre istituzioni ed alcune delle associazioni che operano sul territorio, una serie di iniziative che sono state raggruppate in un cartellone unico cui è stato dato il nome di “eVenti d'Autunno”. Si tratta di eventi aperti alla condivisione della città e che si prefiggono, sia per il consolidato richiamo che esercitano sui cosentini, sia per le potenzialità che sono in grado di esprimere, di creare dei significativi momenti di aggregazione.

Il programma degli “eVenti d'Autunno” che si succederanno dal 20 settembre fino al 27 ottobre, prenderà il via con il Muina Fest, vortici di identità e culture, che l'Amministrazione comunale ha promosso insieme alla Consulta Intercultura della città di Cosenza e che si propone di stimolare, una volta di più, l'integrazione, l'inclusione e la coesione sociale tra le diverse comunità straniere presenti in città. Il programma del “Muina fest”, in programma dal 20 al 22 settembre al Museo dei Brettii e degli Enotri, sarà presentato mercoledì 18 settembre, alle ore 11,30, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, nel corso di una conferenza stampa.

Il 27 e il 28 settembre sarà la volta, in Piazza Spitiro Santo, di Calabria Variopinta, due giornate di eventi, musica e street food il cui fulcro centrale sarà la Festa della birra con la partecipazione di quattro birrifici selezionati tra le realtà più interessanti del territorio calabrese. Tra gli eventi più significativi del programma autunnale, anche una parte importante de La notte dei ricercatori, promossa dall'Università della Calabria che dal campus si sposterà nella città di Cosenza, tra Piazza Bilotti e Piazza Kennedy. A questo proposito il Sindaco Franz Caruso ha sottolineato che “nel solco tracciato dalla sinergia avviata con l'Università della Calabria e che ha già prodotto importanti risultati come la concessione all'Unical di parte del complesso di San Domenico, nel nostro centro storico, per l'attivazione del corso di laurea in scienze infermieristiche, e l'altra significativa concessione di Palazzo Spadafora, per l'operatività delle start-up del progetto “Open Incubator”, anche una parte della “Notte dei ricercatori” sbarca nella nostra città con il risultato che saranno in molti ad aggiungersi a coloro che già la frequentano e la vivono per le ragioni connesse alla loro formazione e ai loro studi. Ho detto più volte che, quando il corso di scienze infermieristiche sarà a regime, saranno 600 i giovani studenti che nel centro storico rappresenteranno una parte dello sviluppo del nostro territorio in termini di vitalità. Ed è anche per questo che salutiamo con grande soddisfazione la decisione di dislocare a Cosenza parte della Notte dei ricercatori”.

Gli “eVenti d'Autunno” avranno per destinatari anche i bambini, soprattutto quelli della fascia di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. A loro è indirizzato, infatti, il Festival del Disegno che si svolgerà alla Galleria Nazionale il 28 settembre. Si tratta di un evento nazionale promosso da Fabriano, la storica industria della carta, e dalla Galleria Ellebi, in collaborazione con la Galleria Nazionale di Cosenza. Fin qui gli appuntamenti di settembre. Ad ottobre il cartellone riserverà ancora una serie di appuntamenti di particolare interesse. Il 5 e il 6 ottobre sarà la volta di Riot-Rinascita urbana, musica arte, gastronomia e dibattiti. Un progetto di trasformazione degli spazi urbani in luoghi di incontro e crescita. In questa occasione sarà consegnata alla città, da parte del Sindaco Franz Caruso, la riqualificata Piazza Amendola.

L'11 ottobre il Museo dei Brettii e degli Enotri ospiterà la manifestazione Frammenti di poesia, a cura dell'Università della poesia “Juan Ramon Jimenez”.

Si entrerà poi nel vivo dell'atmosfera autunnale con la 42ma edizione della Sagra dell'Uva e del vino di Donnici, in programma dall'11 al 13 ottobre, nel borgo antico della frazione alle porte della città, ma che quest'anno coinvolgerà anche il centro cittadino, con una serie di eventi collaterali. Ma quello di ottobre sarà anche il mese della storica Festa del Cioccolato che quest'anno compie il 21° anno di età. L'ormai consolidata manifestazione dedicata al “cibo degli Dei” sarà in programma dal 25 al 27 ottobre su Corso Mazzini. Il cartellone di “eVenti d'Autunno” sarà concluso dalla ottava edizione di Cose Belle Festival, manifestazione nella quale saranno esaltati l'illustrazione, la creatività e il design. L'edizione di quest'anno, dal 25 al 27 ottobre, sarà dedicata al tema della “Leggerezza”, attraverso un vera e proprio omaggio ad Italo Calvino.