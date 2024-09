“Il diritto alla salute si garantisce partendo dai territori dove il servizio sanitario deve erogare prestazioni rivolte soprattutto alla popolazione più fragile ed in particolar modo nell’entroterra”. È con questa ambizione che l’Amministrazione comunale di Mandatoriccio, grazie alla proficua e costante interlocuzione con Regione Calabria e Azienda sanitaria provinciale, in questo ultimo anno ha avuto la possibilità di potenziare l’offerta della medicina territoriale mettendo al centro l'ambulatorio di piazza Lucisano che svolge un ruolo cruciale nell'offerta di servizi sanitari accessibili a tutti. Lo spiega il sindaco Aldo Grispino informando che a breve saranno riorganizzate le visite ambulatoriali e che nelle prossime settimane il centro medico comunale dell’Asp sarà potenziato con nuovi servizi che andranno a beneficio della comunità residente ma anche di tutti gli altri centri del territorio. Siamo orgogliosi – ha aggiunto il Primo cittadino – delle prestazioni sanitarie che il nostro ambulatorio riesce a garantire. Per i centri della Sila Greca, avere un punto di riferimento sanitario è fondamentale e il nostro impegno sarà massimo e prioritario affinché possano essere erogati sempre maggiori servizi. Proviamo a ispirarci – ha sottolineato – all’esempio spagnolo nel quale la medicina di prossimità viene garantita attraverso centri di salute che sono dei piccoli pronto soccorso. Tra gli obiettivi a breve termine c’è anche la velocizzazione dei processi di digitalizzazione come la telemedicina e l’accesso da remoto per i servizi di prenotazione che consentono, soprattutto alla popolazione anziana, di non doversi recare a Corigliano-Rossano o a Cariati solo per prenotare una visita medica. “Da gennaio scorso – si legge in una nota diramata dal Palazzo di Città - lo sportello, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, grazie al supporto della responsabile Domenica Mangone, assicura un servizio essenziale". L'ambulatorio in piazza Lucisano "è operativo tutti i lunedì del mese per le visite specialistiche ed è anche il luogo designato per i vaccini pediatrici, somministrati ogni primo giovedì del mese. Al momento al suo interno opera un endocrinologo che visita ogni primo lunedì del mese e il comune sta riorganizzando le visite del cardiologo, in precedenza fissate per il primo venerdì del mese”.