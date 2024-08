La formazione e la gavetta come condizioni imprescindibili per chi intende fare spettacolo, mantenendo i piedi a terra contro l’illusione alimentata dai social. Credere e dare valore aggiunto a ciò che si fa e, in un epoca in cui si sa tutto e si è visto già tutto, impegnarsi per continuare ad emozionare il pubblico. – Sono stati, questi, i principali messaggi emersi e condivisi nel corso della bella serata di gala del Premio Ausonia 2024 che ieri (domenica 25) ha celebrato i suoi primi 10 anni.

PREMIO AUSONIA, MODELLO PRONTO AD ESSERE ESPORTATO

Sono tantissimi i messaggi dei premiati delle passate edizioni giunti all’indirizzo degli organizzatori del Premio Ausonia, patrocinato dal Ministero della Cultura (MIC) e da RAI CALABRIA, che hanno aperto la manifestazione condotta dall’attore e conduttore radiofonico Andrea Dianetti. Con il patron Antonio D’Amico, ideatore e promotore infaticabile della manifestazione, sono stati ripercorsi questi 10 anni di un contenitore ma anche di una visione dell’impegno culturale che, diventato oramai un modello, può essere riferimento per altri territori e diventare protagonista senza confini. Si pensa già all’edizione 2025.

IL RINRAZIAMENTO DI D’AMICO AI NUMEROSI PARTNER

D’Amico ha ringraziato i partner e tutti i protagonisti di questo lungo percorso cresciuto di anno in anno.

PREMIO CARRIERA PER 25 ANNI A CENTRO STUDI MUSICALI VERDI

Il Premio alla Carriera è stato assegnato quest’anno a Pino Campana, fondatore e direttore del Centro Studi Musicali CSM Giuseppe Verdi di Corigliano-Rossano che nel 2024 celebra i suoi primi 25 anni di attività e di risultati.

PREMIO GIORNALISMO A RICCARDO GIACOIA CAPOREDATTORE TGR

Assente per motivi di salute, il premio dedicato alla sezione giornalismo è stato tributato a Riccardo Giacoia, caporedattore del Tgr Calabria.

ETTORE BASSI: FORMAZIONE E GAVETTA, CON I SOCIAL FAMA EFFIMERA

Oggi – ha detto Ettore Bassi – chi ha l’aspirazione di lavorare nel mondo dello spettacolo può essere confuso dalla fama e dal successo che i social rendono ancora più appetibili, ma effimeri. Bisogna interrogarsi su passione e capacità e fare un investimento sulle proprie forze. Perché senza formazione e gavetta anche il talento rischia di disperdersi.

PREMIATO ANCHE BALLERINO E COREOGRAFO FRANCESCO DE SIMONE

Nella rosa dei prestigiosi nomi che nella magica cornice dell’Anfiteatro Maria De Rosis hanno ricevuto il premio Ausonia, realizzato da Michele Affidato, orafo incaricato dal Vaticano per la realizzazione delle opere da consegnare ai Capi di Stato in occasione del Giubileo, c’è anche il ballerino professionista e coreografo Francesco De Simone, che ha iniziato i suoi primi passi di danza proprio nella sua Rossano per poi formarsi ed affermarsi a livello nazionale attraverso la partecipazione, da protagonista, in programmi TV, musical e spettacoli teatrali. Il ballerino vincitore di una delle primissime edizioni del programma Amici di Maria de Filippi, ha voluto ringraziare la comunità per il sostegno che ha sempre dimostrato lungo tutto il suo percorso.

LINA SASTRI (PREMIO ALLA REGIA): ABBIAMO BISOGNO DI EMOZIONARCI

Una storia appassionante con uno svolgimento sorprendente per un racconto di realismo sociale. È, questa, la motivazione del Premio assegnato per la sezione regia a Lina Sastri. Se si crede in una cosa fortemente e se quella cosa nella quale tu credi ha un suo valore – ha detto ringraziando gli organizzatori per il riconoscimento e spiegando la fatica e gli sforzi che si nascondo dietro la realizzazione di un film - esiste poi il miracolo di arrivare al cuore della gente. Perché la gente – ha aggiunto - ha bisogno di emozioni perché ormai sappiamo tutto ed abbiamo visto tutto. Non è facile, perché le cose semplici sono le più difficili da realizzare. Lina Sastri ha voluto dedicare il Premio all’attrice Angela Pagano, scomparsa qualche mese fa, che nel film LA CASA DI NINETTA, il suo primo film da regista dopo 40 film, interpretava la madre dell’attrice e cantante.

SUL PALCO DELL’AUSONIA ANCHE DEBORA IANNOTTA E LINO PARIOTA

La serata di gala ha visto salire sul palco anche l’attrice Debora Iannotta che con Ettore Bassi ha firmato ed interpreta lo spettacolo teatrale DIO COME TI AMO..per uomini che amano le donne; ed il musicista Lino Pariota che dello stesso progetto artistico ha firmato le musiche originali.

IMPEGNO SOCIALE, PREMIO D’AMICO PER AUTORI DIO COME TI AMO

Agli autori di DIO COME TI AMO è stato conferito il premio per la sezione speciale Impegno sociale NICOLINO D’AMICO, padre del patron Antonio d’Amico, prematuramente scomparso.

EMOZIONANTE ESIBIZIONE ARTISTICA SULLE NOTE DI MINA

Bassi, Iannotta e Pariota si sono esibiti per il numeroso pubblico del Maria De Rosis sulle note di L’importante è finire di Mina, tra le musiche dell’opera teatrale che racconta l’evoluzione del rapporto tra uomo e donna.

PERFORMANCE BALLERINE IL RITMOD EL SUCCESSO E LIVE MANINNI

L’evento è stato impreziosito dalle perfomance delle ballerine della scuola di danza Il Ritmo del Successo che hanno impreziosito la parte del racconto intorno alla consegna del Premio Ausonia –sezione musica, nell’ambito dello Jonio Music Festival promosso dal Sentiero Sostenibile guidato da Andrea Campana con la direzione artistica di Cristian Merli (Gigi D’Alessio, Francesco Renga e Nek e Achille Lauro) e dal live di Maninni, il cantautore di Spettacolare, tra le canzoni protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo.