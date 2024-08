"Non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi della proposta di legge presentata dal consigliere regionale e capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Davide Tavernise, che riconosce a Perciavutti, la nostra manifestazione identitaria per eccellenza, il ruolo di evento a carattere regionale. Per questo motivo sosteniamo questa scelta e la rilanciamo perchè nel Pollino venga riconosciuto a Mormanno il ruolo attrattivo che merita per gli eventi che sono e devono sempre più diventare marcatori riconoscibili del territorio".

Così il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra commenta la notizia di qualche giorno fa rilanciata dai media regionali. L'obiettivo della proposta di legge in cui figura la manifestazione Perciavutti di Mormanno rientra tra le politiche della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria finalizzate, tra l’altro, a realizzare efficaci azioni di promozione turistica del territorio nonché a valorizzare iniziative che trovano la loro ratio nel rispetto dei valori tradizionali, storici e territoriali della Calabria.

La manifestazione organizzata dall'associazione culturale "Comunalia" con il supporto del comune di Mormanno da tempo ormai è la sintesi "del lavoro di una comunità che vive attorno a questo evento che rappresenta un momento importante per la promozione del nostro territorio. A Perciavutti - spiega il sindaco Pappaterra - Mormanno diventa la capitale del vino calabrese e costruisce, attorno all'antica tradizione della spillatura del vino nuovo, un forte attrattore turistico ed esperienziale che quest'anno - tra l'altro - si legherà ad un altro grande evento di caratura nazionale, ovvero Slow Beans la rete italiana di produttori, cuochi e attivisti sensibili al tema dei legumi che condividono l’appartenenza a Slow Food e si riconoscono in un manifesto di valori e intenti che ospiteremo nella nostra città e nei comuni viciniori del Pollino proprio nei giorni dell'evento di dicembre".