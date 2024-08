“Il ritorno della professoressa Franca Melfi nella sua terra di origine per trasmettere il suo sapere ai nostri giovani studenti universitari e, contemporaneamente, per operare nel ospedale di Cosenza è una notizia che accolgo con straordinario favore e speranza”. Lo afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che prosegue : “Scegliere di rientrare in Calabria per contribuirne alla crescita ed allo sviluppo è un atto nobile e di grande generosità a cui plaudo ed a cui guardo con estremo favore. La professoressa Melfi lascia l’Università di Pisa, dove era docente di Chirurgia toracica e dove dirigeva il Centro di Chirurgia robotica dell'Azienda ospedaliera cittadina, per ritornare nella sua città natia, Cosenza, accogliendo una sfida certamente esaltante ma anche audace, che apprezzo ed ammiro molto. Sarà per me un piacere ed un onore poterla ricevere, appena sarà a Cosenza, a Palazzo dei Bruzi, per esprimerle personalmente la mia gratitudine. Certamente alla decisione della prof.ssa Melfi ha concorso l’alto livello di prestigio a livello nazionale ed internazionale che sta raggiungendo l’Unical, grazie all’opera innovativa e di valore portata avanti dal magnifico rettore, prof. Nicola Leone. L’Unical, infatti, sta conquistando importanti ed ambiziosi obiettivi, in un progetto innovativo e di eccellenza che ha visto finalmente l’Università aprirsi al suo vasto territorio urbano e ad soddisfare le richieste di servizi moderni e di pregio. La crescita importante ed influente che sta facendo osservare l’Unical, con particolare riferimento a questi ultimi anni, è il giusto viatico per richiamare personalità eminenti, al pari della professoressa Franca Melfi, nella nostra regione così da accrescere una classe dirigente di peso e valore capace di ridare lustro e dignità all’area urbana cosentina, alla sua provincia ed all’intera Calabria in un percorso di rinascita che, come amministrazione comunale, abbiamo già intrapreso e stiamo portando avanti con rigore e determinazione”.