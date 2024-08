Promuovere attività di orientamento e contribuire ad accorciare le distanze tra le comunità dell’entroterra e l’Università della Calabria. Sono, questi, alcuni degli obiettivi che si intendono perseguire attraverso l’attivazione di uno sportello informativo ospitato a Palazzo di Città.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza plaudendo, insieme all’assessore con delega ai fondi comunitari, bilancio e università Giovanni Paternò e al delegato alla cultura Paolo Laurenzano, all’iniziativa promossa da un gruppo di studenti che frequentano e sono attivi all’interno del Campus di Arcavacata.

MERCOLEDÌ 21 NELLA SALA CONSILIARE DALLE ORE 15 ALLE ORE 17,30

Dagli step necessari per effettuare correttamente l’inscrizione all’università ai requisiti necessari per ottenere la borsa di studio, passando da ogni altra informazione utile a livello amministrativo e di segreteria, ma anche di accesso ai servizi, come la mensa e la biblioteca. Sono, questi, alcuni dei dubbi che sarà possibile chiarirsi allo sportello informatico che sarà attivato domani, mercoledì 21, dalle ore 15 alle ore 17,30 nella sala consiliare di piazza Caduti.

L’INIZIATIVA È APERTA AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

Ad offrire assistenza agli studenti e alle famiglie ci saranno il senatore accademico Simone D’Adamo, il consigliere del dipartimento DESF Gerardo Madeo, Consigliere di Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF) ed il rappresentante della commissione Commissione Paritetica del dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DISCAG), Giuseppe Cristaldi.