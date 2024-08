Giovani talenti crescono alle nostre latitudini anche se quasi sempre, per sbarcare il lunario e veder realizzati i propri sogni, sono costretti ad allontanarsi dalla terra d'origine, a cercar fortuna altrove, salvo farvi ritorno quando si creano le condizioni per respirare nuovamente l'aria di casa che ha tanto il sapore della speranza. E' più o meno questa la parabola che ha seguito la giovane filmaker cosentina Giorgia Fantozzi, una laurea in Dams conseguita all'Università della Calabria e una passione per il cinema che l'ha condotta, subito dopo la fine degli studi universitari, a Roma. Giorgia è stata ospite della Commissione cultura del Comune di Cosenza, presieduta dal consigliere comunale Mimmo Frammartino, dopo l'affermazione colta al Filmare Festival di Praia a Mare, evento dedicato ai cortometraggi che raccontano il mare e l'ambiente, dove la giovane filmaker ha vinto, con il suo ultimo corto, “Lei, il mare”, il primo premio della sezione Mare-Lavoro. “Le nostre eccellenze – ha detto il Presidente della commissione cultura Mimmo Frammartino - devono essere valorizzate, perché sono i figli della nostra comunità ed è anche giusto riconoscere il talento di quei giovani concittadini, di cui siamo orgogliosi, che fuori dalla città di appartenenza danno a Cosenza lustro e visibilità, meritando tutta la gratitudine per il contributo che offrono alla conoscenza della nostra terra”.

Il cortometraggio “Lei, il mare”, è stato girato tra Tortora, Fuscaldo e San Lucido. Il corto è stato scritto e diretto da Giorgia Fantozzi, insieme al videomaker e fotografo Maurizio Manco, di origini cosentine anche lui (i nonni sono di Scalea) ma stabilitosi da molti anni in Liguria con i genitori, anche se, per ragioni di lavoro, si è trasferito, come Giorgia, a Roma.