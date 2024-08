di ANTONIO IAPICHINO - Nei giorni scorsi il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha approvato la richiesta del Senato Accademico dell’Università della Calabria di attribuire al prof. Giuseppe Marino il titolo di professore emerito. Il prof. Marino, cittadino onorario del comune di Crosia, già Professore Ordinario di Analisi Matematica, è andato in pensione lo scorso 1° gennaio. Marino è il primo Professore Emerito del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical, a 50 anni dalla sua Istituzione. Pur essendo in pensione il cattedratico continua a svolgere l’attività didattica con contratto a titolo gratuito del corso di Matematica per il Corso di Laurea in Biologia fino all’Anno Accademico 2025/26. Il professore, come si ricorderà, negli anni passati, è stato incluso dall’Istituto di ricerca Thomson Reuters, (il più prestigioso ente preposto alla classificazione dei risultati scientifici), fra i 95 migliori matematici del mondo. Si tratta del report "The world's most influential scientific minds 2014" in cui sono state stilate, suddivise per campo di studio, le classifiche dei migliori scienziati in base al numero di articoli pubblicati e a parametri citazionali. Il professor Giuseppe Marino, 0riginario di Longobucco, laureato all’Unical nel 1979, sposato, con tre figli ha vissuto diversi anni a Mirto Crosia. Nella cittadina ionica, vi risiede, tuttora, la mamma, il fratello e la sorella, con le rispettive famiglie. Una cittadina, quella di Mirto, a cui il professore Marino si sente fortemente legato.