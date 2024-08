Boom di presenze alla manifestazione dal titolo “Viaggio tra i sapori di Calabria”, organizzata dalla Pro Loco di Filadelfia nella serata del 27 luglio scorso. L’iniziativa, oltre a promuovere le tante realtà locali nell’ambito della gastronomia e del settore vitivinicolo e della produzione di birra, ha principalmente offerto una serata all’insegna della fratellanza, con la musica della “Jericho Dixieland Band” ad accompagnare le centinaia di persone che hanno affollato Piazza Monsignor Serrao. L’iniziativa, svolta in collaborazione con il Comune di Filadelfia, ha visto la partecipazione di numerosi produttori locali e regionali che hanno presentato le loro eccellenze. “Siamo molto soddisfatti della riuscita della serata”, il primo commento del Presidente della Pro Loco, Gabriele Runca che aggiunge: “Dietro questo risultato c’è tanto impegno, da parte di tutti i soci, tante le riunioni tenute per l’ideazione e la progettazione della manifestazione, per il coordinamento di tutti gli attori che ne hanno preso parte, per l’organizzazione della logistica degli stand e l’allestimento delle aree di consumo e degustazione". "Boom di presenze alla manifestazione dal titolo “Viaggio tra i sapori di Calabria”, organizzata dalla Pro Loco di Filadelfia nella serata del 27 luglio scorso. L’iniziativa, oltre a promuovere le tante realtà locali nell’ambito della gastronomia e del settore vitivinicolo e della produzione di birra, ha principalmente offerto una serata all’insegna della fratellanza, con la musica della “Jericho Dixieland Band” ad accompagnare le centinaia di persone che hanno affollato Piazza Monsignor Serrao. L’iniziativa, svolta in collaborazione con il Comune di Filadelfia, ha visto la partecipazione di numerosi produttori locali e regionali che hanno presentato le loro eccellenze: dalla Tonno Callipo alle aziende operanti nel settore della Nduja, “Luigi Caccamo”, “San Donato” e “Bellantone”, dalla Morzelleria “Scinduta de’ Barracchi” di Catanzaro, alle “Cantine Dastoli” e birrificio “Cala”. Non sono mancati i commercianti locali, la macelleria-salumeria “Mancari-Serratore”, il caseificio “La Collina”, nonché la collaborazione dei panifici locali, dei produttori agricoli che hanno offerto i prodotti della terra a kilometro zero, come l’olio e le fave offerte dalla ditta Franco Bova, le cipolle donate dall’azienda Fratelli Giampà, i pomodori, ecc. “Siamo molto soddisfatti della riuscita della serata”, il primo commento del Presidente della Pro Loco, Gabriele Runca che aggiunge: “Dietro questo risultato c’è tanto impegno, da parte di tutti i soci, tante le riunioni tenute per l’ideazione e la progettazione della manifestazione, per il coordinamento di tutti gli attori che ne hanno preso parte, per l’organizzazione della logistica degli stand e l’allestimento delle aree di consumo e degustazione".