Da Bruxelles a Cariati (Calabria), Salerno, Agropoli e Scario per la Campania, Jazz Sailor, la ricerca creativa del musicista salernitano Angelo Gregorio, continua il suo viaggio e con la formula della conferenza concerto propone un nuovo storytelling articolato su quattro originali eventi estivi che uniscono la passione per il mare e la musica jazz. Quattro date esclusive in altrettante località tra la Calabria e la Campania immaginate come un percorso esperienziale da vivere tra parole e musica, attingendo alle sollecitazioni che in questi mesi sono emerse dal lavoro con musicisti e velisti.

La ricerca creativa è infatti terminata e l'analisi dei dati è stata completata, rivelando risultati affascinanti. Sono emerse similitudini sorprendenti e sovrapposizioni di competenze tra i musicisti jazz e velisti, particolarmente evidenti nelle loro attitudini al problem solving. Questa scoperta sottolinea l'importanza di un approccio interdisciplinare che combina la creatività artistica con le abilità tecniche e pratiche, aprendo nuove strade per la sensibilizzazione ambientale e sociale.

Nel 2025, è previsto un tour divulgativo che presenterà un libro (in uscita a dicembre 2024) e un disco (in uscita in primavera 2025), frutto di questa straordinaria ricerca. La mini-tournée di quattro date in programma quest'estate rappresenta un'anteprima di questo progetto. Ogni evento offrirà un saggio delle intuizioni e delle esperienze che saranno al centro del tour dell'anno prossimo, offrendo al pubblico l'opportunità di vivere in anteprima questa combinazione innovativa di musica e impegno ambientale.

3 agosto – Cariati, Calabria:

L’incontro con il presidente Francesco Cufari e il direttivo della Lega Navale di Cariati aprirà la giornata: si presenterà la sezione e poi ci sarà una tavola rotonda sulle campagne di sensibilizzazione sociale e marittima nella cittadina che vedranno coinvolti enti e istituzioni tra cui l’amministrazione comunale. Nel pomeriggio saranno protagonisti i ragazzi della Scuola di Vela che parteciperanno ad alcune attività inerenti le tematiche di sostenibilità e tutela ambientale. La giornata si concluderà con l’uscita in mare nel Golfo di Cariati, seguita da un concerto interattivo presso la sede della Lega Navale che esplorerà i risultati della ricerca, con Angelo Gregorio al sassofono a Lorenzo Iorio alla chitarra.