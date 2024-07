Dalla prestigiosissima 41esima edizione della Rassegna del costume Arbëreshe che nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, celebrerà la particolarità dell’abito tradizionale alla settima edizione del Fish Festival che, partito come evento provocatorio è diventato appuntamento atteso, portando tantissimi ospiti e visitatori dalla costa in collina, nell’entroterra e in centro storico, per celebrare il pesce azzurro e le ricette della memoria. E poi Il Festival delle emigrazioni che farà tappa a Vakarici sabato 24 agosto alle ore 21. Dopo lo straordinario successo della 19esima edizione del Concorso dei Vini Arbereshe in occasione della sottoscrizione del gemellaggio con la Città albanese di Berat, parte ufficialmente la decima edizione dell’attesa programmazione socio-culturale via estiva che dell’Amministrazione Comunale guidata da Antonio Pomillo.

NASCE VAKARICI IL SALOTTO DIFFUSO D’ESTATE

Ed in occasione del decennale degli eventi estivi, l’Esecutivo lancia ufficialmente anche il brand di marketing territoriale, identitario e distintivo, della destinazione turistico-esperienziale della Città: VAKARICI IL SALOTTO DIFFUSO. D’ESTATE, studiato e ideato dalla Lenin Montesanto Contenuti Strategie e Lobbying in partnership con Roka Produzioni per destagionalizzare ed internazionalizzare l’originale proposta di qualità, identitaria e distintiva, di Vaccarizzo Albanese.

LETTURE IN SALOTTO – DOMENICA 28 LA LEGGENDA DI LEON

Domani, domenica 28, alle ore 21, in piazza Scura si terrà la presentazione del romanzo La leggenda di Leon di Armando Lazzarano che rende protagonista delle sue pagine il Barone Leonardo Cortese in una storia che si sviluppa a cavallo tra XVIII e XIX secolo.

VAKARICI NELLE PAGINE DI OLD CALABRIA DI DOUGLAS. DIBATTITO GIOVEDÌ 1

Il tema sarà approfondito insieme ad Adriano Mazziotti e Renato Guzzardi

La decima programmazione socio-culturale estiva di Vakarici proseguirà venerdì 2, con il torneo di briscola, alle ore 18 al Bar Le Cupole.

LETTURE IN SALOTTO - DOMENICA 4 SI PRESENTA LIBERE PER COSTITUZIONE

Le 21 donne che hanno fatto l’Italia. È, questo, il tema centrale del libro indicato anche per i bambini dagli 8 anni in su che sarà presentato alla presenza di una delle tre autrici, Margherita Madeo nell’agorà di piazza Scura.

GIOVEDÌ 8 – CACCIA AL TESORO NEL CENTRO STORICO

Luoghi e parole in endecasillabi. È, questa, la traccia che i partecipanti dovranno seguire per avanzare passo dopo passo nel gioco. Si parte alle ore 20,30 da piazza Scura.

VENERDÌ 9 – NELL’AREA PIC NIC COLOR PARTY, Musica e polveri colorate per la festa promossa dal Sistema Accoglienza Integrazione (SAI). Il Color Party avrà inizio alle ore 18 nell’area Area picnic.

SPORT – GLI APPUNTAMENTI DI LUNEDÌ 12 - MERCOLEDÌ 14 e venerdì 16

Lunedì 12 agosto al campetto scuola, alle ore 20 si disputerà il Torneo delle gjitonie tutto in una notte. Alle ore 18,30 di mercoledì 14 l’iniziativa Sport e salute si terrà in piazza Scura. Venerdì 16 agosto alle ore 20 al campetto scuola si terrà il Torneo Lui & Lei.

LUNEDÌ 12 - INCONTRO CON L’AUTORE EDDINE

Alle ore 22 in piazza Scura sarà presentato L’esilio del flautista, racconto autobiografico di musica e parole dell’artista Nour Eddine.

A VAKARICI FERRAGOSTO IDENTITARIO E FISH FESTIVAL

Giovedì 15 agosto, giorno di Ferragosto, in piazza Scura sarà celebrata la tradizionale Festa dell’Assunta. Sabato 17 alle ore 21 in Piazza Scura tornerà il Fish Festival, giunto quest’anno alla settima edizione.

DOMENICA 18 - QUESTO MATRIMONIO NON S'HA DA FARE

Ospitato nell’anfiteatro Eco d'acque la rappresentazione si terrà alle ore 20. Lunedì 19 alle ore 21 al Bar Le Cupole si terrà la Festa della birra.

LETTURE IN SALOTTO – INCONTRO CON L’AUTRICE SARA DE BARTOLO

Dimenticata: i segreti di un'oscura scomparsa. È, questo, il titolo del libro di Sara de Bartolo che sarà presentato martedì 20 in piazza Scura.