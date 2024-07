Quello dell'internazionalizzazione dei valori, dei contenuti e delle prospettive del patrimonio identitario distintivo dell'Arberia è uno degli obiettivi sottesi all’atto di gemellaggio con la città albanese di Berat che sarà ufficializzato, alla presenza del sindaco Ervin Demo nel corso del Consiglio Comunale straordinario di sabato 20 luglio.

La solenne cerimonia – fa sapere il Primo Cittadino - sarà aperta al mattino da una passeggiata nel centro storico, durante la quale saranno illustrati i nuovi progetti di sviluppo urbano che stanno interessando il salotto diffuso di Vakarici; alla sera, invece, dopo l’assise, Ervin Demo insieme alla delegazione beratiana parteciperà alla 19esima edizione del Concorso dei Vini Arbereshe nel contesto del quale alla presenza del consigliere regionale Pasqualina Straface e dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, saranno presenti anche alcune importanti etichette shqiptarët.

La visita del sindaco di Berat con l'Atto di Gemellaggio fa seguito ad un'altra visita istituzionale guidata dall’allora Ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Albania Frida Krifca, nel giugno 2023, che venne promossa dal Sindaco Pomillo, nell’ambito della 18esima edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë. Un tour di visite istituzionali sulle tracce della cultura albanofona calabrese che toccò anche Corigliano-Rossano, dove la delegazione albanese incontrò il sindaco Flavio Stasi e l'Arcivescovo Maurizio Aloise.

Tra gli obiettivi principali e strategici sottesi – spiega il Primo Cittadino - alla formalizzazione di questa importante partnership con Berat, una città millenaria, patrimonio mondiale dell’UNESCO, orgoglio dell’architettura albanese, vi è sia quello di intensificare il sostegno in termini di co-marketing delle rispettive produzioni enogastronomiche e vitivinicole, in particolare e degli eventi collegati a queste declinazioni turistiche; sia quello di organizzare insieme eventi di peso interregionale e nazionale sulla valorizzazione in chiave economica dei propri Marcatori Identitari Distintivi (MID) e dei patrimoni Unesco, nella cui lista lo stesso Centro Storico di Berat è stato inserito dal 2008.

Ecco – conclude Pomillo – la sfida del prossimo futuro che dovrà venire fuori maieuticamente dal gemellaggio tra Vaccarizzo Albanese e Berat sarà proprio quella di avviare in Calabria un nuovo processo che porti ad una maggiore consapevolezza sui MID e all'incremento di candidature a Patrimonio UNESCO, di cui la nostra Regione potrebbe detenere il numero maggiore al mondo ma resta, purtroppo, in fondo alla classifica.