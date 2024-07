“È stato davvero un onore ricevere il Premio Impresa 2024 istituito dall’associazione Convegno di cultura Maria Cristina di Savoia, guidata dalla presidente Maria Pia Galasso. Un riconoscimento che mi sta particolarmente a cuore, visto l’importante impegno dell’associazione al fianco delle donne, in particolare di quelle che fanno impresa”.

Gloria Tenuta, presidente di Gias e fondatrice del museo d’impresa Gias Experience, ha commentato con queste parole il premio ricevuto il 2 luglio a Cosenza, a conclusione dell’anno sociale dell’associazione, nata con lo scopo di sostenere i diritti delle donne e creare opportunità di lavoro per le stesse. Conta oggi a Cosenza su un nucleo molto attivo nella promozione di eventi culturali e nel sostegno alle tematiche femminili.

In un contesto impeccabile, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, giornalisti e imprenditori, il “Convegno di cultura Maria Cristina di Savoia” ha voluto tributare al presidente di Gias il premio per l’imprenditoria d’eccellenza, giunto alla seconda edizione. Una splendida targa, realizzata dai maestri orafi GB Spadafora.

Importanti e significative le motivazioni:

“Per il suo forte legame alla terra di origine, per aver messo a disposizione del proprio territorio le sue conoscenze formative e la propria competenza amministrativa per guidare e gestire l'azienda di famiglia.

Per aver portato l’azienda di famiglia, coniugando tradizione e innovazione, tra le più grandi aziende leader nella surgelazione di ortaggi e verdure, conquistando il mondo con il made in italy.

Per portare avanti un'imprenditoria sostenibile, convertendo terreni a bassa redditività in coltivazioni orticole di alta qualità, verso una produzione eco compatibile assicurando tracciabilità, sicurezza della lavorazione, trasparenza e rispetto dell’ambiente.

Per saper trasmettere ai giovani imprenditori il senso valoriale della Calabria, l’entusiasmo, la capacità di resistere alle avversità, per sapere cogliere le opportunità perché fare impresa è cultura, storia e tradizione.

‘Basta saper guardare’ per avere la spinta a non arrendersi mai. Motto ereditato dal papà Antonio.

Per essere una grande leader femminile distinguendosi in un settore dominato da figure maschili, con tenacia, coraggio e visione futuristica, diventando così un modello per le donne nel mondo degli affari.

Per essere una reasonant leadership capace di gestire le proprie emozioni e quelle del suo team, costruendo sentimenti di orgoglio, appartenenza facendolo sentire parte integrante dei propri progetti”.