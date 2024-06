Al Parco archeologico di Sibari anche quella del 2024 sarà un’estate all’insegna dello spettacolo della cultura. Tornano concerti, mostre, performances, spettacoli teatrali, incontri, visite guidate, laboratori, degustazioni ancora sotto il titolo di “#sibarinprogress, lo spettacolo della cultura”, rassegna organizzata dal Parco Archeologico di Sibari, istituto autonomo del Ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di Cassano All’Ionio, in collaborazione con il Peperoncino Jazz Festival, Armonie d'arte Festival e Catasta Pollino. Il programma di quest’anno, rispetto alla scorsa edizione, sarà più ricco e si articolerà in tre sezioni: Sybaris Folk – vera novità rispetto al 2023 –, Sybaris Arte e Magna Graecia JazzFest. "Abbiamo messo in piedi – commenta il direttore del Parco Archeologico di Sibari, Filippo Demma – un programma da veri Sibariti. Quest’anno, poi, con Sybaris Folk, parleremo con profondità ancora maggiore alle radici del nostro territorio: sarà una rassegna di suoni e voci dell’Arbëria di Calabria per recuperare un altro pezzo di storia della Sibaritide e valorizzare la lingua arbëreshë. Il Magna Graecia Jazz Fest avrà un focus speciale sui pianisti, con artisti di livello internazionale, e Sybaris Arte ospiterà concerti di artiste importanti, ma anche camei di danza e poesia al tramonto, che sapranno parlare al cuore del nostro pubblico. Un programma raffinato, come è del resto naturale che avvenga qui da noi, dove l’eleganza nacque, duemilasettecento anni fa".