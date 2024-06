di GIUSEPPINA IRENE GROCCIA - Come sabbia al vento. Pianificata un'esposizione artistica letteraria in memoria di Pierluigi Rizzo.

Venerdì 28 giugno 2024, ore 20:30 Palazzo San Bernardino, centro storico di Rossano, Corigliano Rossano

La quinta edizione del libro "Il Solco", Edizione Speciale interamente dedicata a Pierluigi Rizzo, viene presentata in un'esposizione artistica letteraria dedicata alla sua memoria. Un omaggio all'artista e poeta, un tributo alla sua arte e alla sua creatività.



Come sabbia al vento... come un ricordo sbiadito dal tempo ma tangibile e graffiante come i granelli di sabbia.