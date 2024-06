Grande attesa per la presentazione dell'antologia 'La Compagnia' della prima edizione del Concorso nazionale di narrativa breve 'Riccardo Sicilia'. L'evento si terrà giovedì 6 giugno 2024 presso la Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo alle ore 17.30. Il volume edito da Officine Editoriali da Cleto, contiene i racconti vincitori e quelli selezionati, della prima edizione del Concorso di narrativa breve 'Riccardo Sicilia' dal tema "La Compagnia" ispirato alla canzone di Lucio Battisti che ben descrive la gratitudine e la gioia che assaliva Riccardo quando era in compagnia.

Al concorso, promosso dalla Biblioteca delle donne Fata Morgana e dall' Associazione Il filo di Sophia, hanno partecipato tantissime autrici e autori di tutta Italia. La Giuria presieduta dalla poetessa Maria Francesca Lucanto, e composta da esponenti culturali di varia provenienza, è stata coadiuvata, nella parte finale dei lavori, da diverse associazioni tra culturali, sociali e teatrali impegnate nei territori calabresi.

Al pomeriggio letterario coordinato da Emilia Luigia Pulitanò, curatrice dell' Antologia, interverranno Maria Francesca Lucanto, Giap Ercole Parini e Carlo De Rose. Saranno presenti, alcuni tra le scrittrici e gli scrittori dei racconti che compongono l'antologia e diversi esponenti delle Associazioni coinvolte. Tutto sarà allietato da intermezzi musicali a cura dell' Istituto Donizetti di Mirto Crosia. Sarà un momento ricco di emozioni per celebrare la vita oltre la vita, insieme a Riccardo.