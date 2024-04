di ANTONIO IAPICHINO - Nell’ambito della stagione musicale congiuntamente organizzata da Ama Calabria, Accademia Euphonia e Orchestra di fiati “Franco Rizzo”, queste ultime guidate dal maestro Salvatore Mazzei, presso il “Museo del pane” di Palazzo Madeo, nel centro storico di Crosia, si è tenuto un recital della pianista Rita Stefania Ricca. Di particolare interesse il programma svolto. Fra i vari pezzi suonati, si evidenzia l’interpretazione dello studio n. 3 in Re bemolle maggiore “Un sospiro” di Franz Liszt, dei 24 preludi per pianoforte, op. 28 di Fryderyk Chopin e dell’Etudes-Tableaux, op. 39 n. 5 in Mi bemolle minore di Sergej Vasil’evi? Rachmaninov. Rita Stefania Ricca ha intrapreso lo studio del pianoforte alla tenera età di 8 anni. La sua passione per la musica l’ha portata a iscriversi al Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza dove attualmente frequenta il terzo anno del corso accademico di I livello sotto la guida del Maestro Antonio Consales. Ha frequentato con profitto Masterclass con maestri di fama mondiali tra cui quelle di Antonio Pompa-Baldi, Cristiano Burato, Antonio Pietro Consales e in Portogallo quelle di Ponte de Lima. Ha partecipato a numerosi concorsi pianistici vincendo importanti premi.