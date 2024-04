Dal confronto con un personal chef, figura di tendenza sempre più richiesta, un cuoco che ha scelto di declinare la propria professione attraverso un servizio personalizzato e a domicilio; alla Working Flair, la tecnica acrobatica con bottiglie e shaker proposta dai barman professionisti della Bar Project Academy; passando dall’incontro con l’autore di un libro, oggetto di confronto letterario e riflessioni in Aula Magna; fino ai complimenti del Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci nei giorni scorsi al Porto che, emozionato dalla proposta identitaria dell’Agrario e dell’Alberghiero, ha promesso di ritornare a Corigliano-Rossano per dedicarsi ad una visita più approfondita della realtà scolastica di contrada Frasso tra la fine del 2024 o al massimo l’inizio del nuovo anno.

È, questo il ritmo che segna la settimana tipo, variegata e articolata, dell’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Majorana e che coinvolge ed appassiona ogni giorno l’intera comunità scolastica, con un unico filo rosso, dall’l’industriale all’alberghiero all’agrario.

Ognuno di questi momenti – dichiara soddisfatto il dirigente scolastico Saverio Madera – rappresenta e disvela nuove e differenti opportunità di conoscenza e formazione, aiutando a crescere ed a conoscere la società ed il territorio e soprattutto a far incontrare la variegata offerta di professionalità con l’esistente domanda di lavoro che c’è nei nostri territori.

MINISTRO EMOZIONATO DAI PIATTI DELL’ALBERGHIERO

Tra i partner dell’evento Calabria ed economia del mare. Istruzione per l’uso, ospitato nei giorni scorsi nella Sala convegni dell’Autorità Portuale di Schiavonea, l’IIS Majorana è stato chiamato ad interpretare il momento di degustazione che ha impreziosito l’importante manifestazione, suscitando commenti entusiasti del Ministro per le Politiche del Mare Musumeci, ospite e degustatore d’eccezione.

La brigata composta dai docenti Pietro Bloise, Antonio Farace, Gianfranco Turano, Fabio di Rende, Roberto Pastore, dai tecnici Angela Arena e Carmine Brutto e dagli studenti Antonio Cosenza, Gerardo Pisano, Pietro Gencarelli di 5a C; Giusy Rugna, Domenico Muraca, Alessandra Esposito di 4a A, Maria Teresa Zangaro di 3a A; Virginia Lucia Piepieri di 1a B, hanno preparato per gli speciali ospiti Riso carnaroli di Sibari al profumo di mandarino marzatico mantecato con pecorino crotonese dop e mezzelune di crespelle flambé farcite con crema di liquirizia.