È stato inaugurato il punto di orientamento e promozione del volontariato del CSV Cosenza nel centro residenziale dell’Università della Calabria. A tagliare il nastro il presidente del Centro servizi, Gianni Romeo e il prorettore Patrizia Piro.

Lo sportello attivo all’Università è un luogo in cui gli studenti possono trovare informazioni sul volontariato e conoscere tutte le occasioni offerte dal terzo settore. Lo spazio, concesso dall’Unical al CSV in comodato d’uso gratuito, ospiterà seminari e corsi di formazione per le associazioni che già operano nel Campus di Arcavacata e laboratori didattici.

“È un momento molto importante, non dal punto di vista formale, ma sostanziale – ha dichiarato la Piro – abbiamo lavorato molto per arrivare a questo obiettivo. Era importante avere un punto fermo del CSV in Unical per poter rispondere alla nostra terza missione. Il CSV può aiutare l’università ad essere testimone nel territorio in modo autorevole per diventare, insieme, moltiplicatori di occasioni”.

Soddisfatto il presidente del CSV Cosenza, Gianni Romeo: “con l’Università della Calabria abbiamo realizzato tre pubblicazioni, firmato due convenzioni, lavorato sulla formazione e siamo sicuri che porteremo avanti tante altre iniziative insieme”. Per il vicepresidente del Centro servizi, Gregorio Crudo, lo sportello sarà la casa del terzo settore all’Università della Calabria. “Ci rivolgeremo agli studenti non solo per promuovere l’opportunità del servizio civile, ma anche per valorizzare il volontariato”.

Poi ricordando Sergio Principe, figura di spicco del terzo settore cosentino, scomparso nel 2022 e già vicepresidente del Centro servizi: “oggi Sergio sarebbe stato felice di vedere questo santuario della speranza che incarna i valori del volontariato”.

All’inaugurazione erano presenti i professori Unical Maria Teresa Nardo, Vincenzo Fortunato, Carlo De Rose e Antonio Samà e diversi rappresentanti del mondo dell’associazionismo e del terzo settore cosentino.