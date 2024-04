Dalla terra alla cucina, la rubrica lanciata nei giorni scorsi dall’Istituto Tecnico Alberghiero (ITA) dell’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Majorana riceve uno speciale apprezzamento: quello di Francesco Mazzei, chef ambasciatore della cucina calabrese nel mondo. Trovandosi di passaggio a Corigliano-Rossano, il patron de La Sartoria, fine dining all’italiana nel cuore di Londra e alla guida della cucina del lussuoso Corinthia Palace Hotel di Malta, si è voluto fermare per salutare gli studenti ed una sua vecchia conoscenza: Pietro Bloise, suo docente di laboratorio di servizi enogastronomici all’Alberghiero di Castrovillari.

Mazzei è stato accolto dal Dirigente Scolastico Saverio Madera che lo ha accompagnato in visita all’azienda agricola speciale dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura (IPA) e nelle cucine dell’Alberghiero illustrando il metodo e l’approccio preferito nella didattica: quello dell’economia circolare, della stagionalità, del biologico, della qualità, dell’autenticità, della valorizzazione manageriale dell’identità e della valorizzazione della biodiversità.

Qui il pluripremiato chef calabrese ha potuto degustare anche alcuni dei prodotti realizzati all’interno del perimetro del Majorana, come l’extravergine Momena, l’EVO che prende il nome dalla contrada che ospita i recuperati uliveti della Scuola. Complimentandosi per la qualità e la competitività della proposta formativa orientata al mercato ed alle tante occasioni di lavoro e d’impresa che offre la Calabria, Mazzei ha dato la propria disponibilità per eventi e collaborazioni già a partire dal prossimo auturnno.