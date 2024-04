“Prospettive Digitali” è un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale e gestito dall’Associazione In.form@ti, ente accreditato per la formazione dalla Regione Calabria. Obiettivo centrale del progetto - riferisce testiualmente una nota del Csv Cosenza - è l’accrescimento delle competenze digitali di soggetti residenti o domiciliati in Calabria di età compresa tra i 34 ed i 50 anni, disoccupati o inoccupati, finalizzata al loro inserimento o reinserimento professionale. Il percorso, che sarà base, intermedio o avanzato, prevede l’erogazione gratuita di formazione digitale di qualità e attività di orientamento, monitoraggio e accompagnamento al lavoro. 250 sono le ore previste dal progetto: 180 di formazione online su competenze digitali e soft skills; 70 ore di stage curriculare presso aziende selezionate. Per maggiori informazioni si può visitare il sito.