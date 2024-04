Elezioni amministrative 2024, Forza Italia, mediante un comunicato ufficiale trasmesso agli organi di stampa, ha annunciato un alleanza che definisce “strategica” in vista delle prossime consultazioni dell'8 e 9 giugno, evidenziando di sostenere Francesco Russo come candidato a sindaco. “Quest‘alleanza – scrive il Commissario di Forza Italia di Mirto Crosia, Tommaso Forciniti - è frutto di un'attenta e ponderata decisione che ha portato a siglare un accordo elettorale basato su principi di stima e condivisione di ideali e progetti per la nostra comunità”. E sottolinea che “Francesco Russo, protagonista di questo accordo, ha già dimostrato di possedere la visione, la capacità e l’integrità necessarie per guidare con saggezza e innovazione. La sua candidatura – afferma Forciniti - è simbolo di una politica attenta e proattiva, in cui ogni voce conta e ogni contributo è fondamentale per la costruzione di un percorso condiviso e partecipato”. Forcini, infine, ha messo in luce che “La lista "Identità" sarà il vessillo sotto il quale Forza Italia e gli altri partiti e movimenti civici dell’accordo si presenteranno alle prossime elezioni, simbolizzando la nostra dedizione a una Crosia che sappia essere contemporaneamente custode delle proprie radici e pioniera di nuovi orizzonti”.