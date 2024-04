Ritrovare la natura, cercando un nuovo sguardo verso il 'fuori', e uno sempre più consapevole verso il 'dentro'. Partendo da questo presupposto le insegnanti Ivana Serpa e Lucia Esposito nella scuola dell'infanzia di Paludi del più ampio Istituto comprensivo di Cropalati hanno strutturato un “Viaggio nella fredda notte Polare”, per scoprire che l’Aurora Boreale è unica e magica e che il freddo e il ghiaccio non sono poi così male. Anzi, nascondono fantastiche storie. All'interno della classe è stato allestito un setting invernale dove gli alunni, calati in un vero e proprio habitat polare, hanno vissuto una magica esperienza immersiva, fra ghiaccio, neve, igloo, pinguini, orsi polari, renne, foche. Sono stati predisposti diversi atelier, dove i bambini hanno intrapreso diversi percorsi sensoriali e, come dei veri eschimesi, hanno potuto svolgere varie attività: pescare dei pesci in un lago ghiacciato per poi cucinarli, vivere in un igloo, riscaldarsi al fuoco, giocare con la neve. Insomma, la creazione di un ambiente adatto a sviluppare immaginazione e pensiero divergente e in cui l'estetica diviene attivatore dell'apprendimento! E naturalmente, questo viaggio ai Poli non poteva non finire con una spettacolare vista dell'Aurora Boreale, ottenuta attraverso la "Reflection patterns" (schemi di riflessi): ruotando un cd in varie posizioni e alterando i motivi della luce riflessa dal cd con dei fogli bianchi. Emozione e tanto divertimento sono stati gli ingredienti di questo viaggio che li ha travolti con la sua energia, anche se c’è voluto del coraggio ad affrontare il tema di introdurre all’argomento bambini così piccoli. In particolare, occorre usare il loro linguaggio semplice e privo di gran parte dei dati quantitativi di cui si nutre la scienza. Il laboratorio si propone, attraverso la scoperta, di accompagnare i bambini in un viaggio, inteso come sperimentazione, come crescita, senso costante di meraviglia, scoperta, relazione con l'altro. L'immaginazione e la creatività sono linguaggi del bambino di cui l'arte si fa tramite, per rendere più vicino un mondo che sembra lontano ma in cui, al contrario, siamo immersi quotidianamente. Attraverso l'arte il bambino può trovare un mezzo per rappresentare il proprio mondo interiore.