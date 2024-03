Continuano in città i vari incontri e le attività politiche in vista delle elezioni amministrative 2024. Tramite una nota ufficiale diramata alla stampa è stato evidenziato che tanta gente di Crosia, “nel corso di una partecipata assemblea, ha chiesto all’attuale Presidente del Consiglio comunale Francesco Russo di proporre la sua candidatura a sindaco nel segno dell’innovazione e rinnovamento nella continuità. A sostenere una scelta di campo convinta e motivata – si legge nella nota - c’è la cittadinanza, che ha partecipato all’iniziativa dei giorni scorsi, ci sono pezzi della politica partitica che si richiama alle idee liberali, sovraniste, moderate e civiche, c’è la società civile, c’è il mondo delle professioni e l’imprenditoria locale, quella che continua a vedere nel modello di sviluppo di Crosia un buon viatico per la crescita e lo sviluppo del territorio”. Intanto, lo stesso Francesco Russo, all’indomani dell’ufficializzazione della sua candidatura a sindaco, ha commentato: “Ci sono e non potevo non esserci con il mio carico di esperienza ed entusiasmo, ma soprattutto con quella voglia di servizio per la mia città e per i suoi abitanti che mi ha sempre contraddistinto”. Dunque, la candidatura di Francesco Russo sarà sostenuta dalla coalizione civica ‘Identità’. Un nome, quest’ultimo, che rappresenta “lo spirito di appartenenza, che ha spinto e continua a spingere la partecipazione politica di questo gruppo di persone che, insieme, vogliono continuare a costruire il futuro di questo territorio. In questi anni – ha sottolineato Russo – sono stato co-protagonista di quella che è stata la piccola “rivoluzione Crosia”; una comunità che ha gambe e forza per essere una città”. Allo stesso candidato a sindaco non sono mancate parole di ringraziamento verso il sindaco uscente, Antonio Russo, per ciò che ha fatto in questi anni, “in una stagione amministrativa che è stata una vera primavera”.