Oggi pomeriggio (venerdì 22 marzo) alle ore 20,30, presso il locale palateatro comunale, è prevista l’inaugurazione della stagione musicale “Euphonia music festival" 2024, con Patrick Mittiga & The Swing Crew. L’evento è organizzato da Ama Calabria in sinergia con l’Accademia musicale Euphonia, guidata dal maestro Salvatore Mazzei. Patrick Mittiga e? un intrattenitore capace di condurre spettacoli di musica, teatro e varieta?; un autore di musica vocal jazz, interprete e pianista; un ideatore di eventi innovativi. La sua esperienza in vari campi - radio, concerti, tv - ed un approccio personale maturato nel tempo, grazie ad una serie di importanti apparizioni in tutta Italia, ne fanno un artista completo e creativo. Patrick Mittiga, voce e piano insieme alla sua band composta da Alex Carreri al basso, Francesco Solenne alla batteria e Luca Pasqua alle chitarre, propone il programma: Per le strade dello Swing... e non solo. I protagonisti portano sul palco la grandezza e lo splendore di un’epoca indimenticabile in uno show divertente. Patrick e i “suoi” (la Swing Crew Band) vanno oltre la musica traghettando il pubblico in un moderno varieta? che si sviluppa tra sketch, racconti e performances ad effetto. NuJazz, Blues, Swing, Soul, Pop e Latin in un viaggio che include musiche di grandi artisti come Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, ma anche Modugno e molti altri artisti italiani. Armonia, accortezza stilistica ed eleganza, ma anche tanto divertimento, racchiusi in un ensemble carico di energia, generano uno spettacolo adatto ad ogni tipo di pubblico.