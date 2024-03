Continuare a destagionalizzare ed impreziosire la proposta culturale ed esperenziale permanente della destinazione Tropea che mai come in questo periodo continua ad essere affollata di ospiti provenienti dal Giappone, dall’Europa, dagli Stati Uniti e dal Canada, molti dei quali interessati anche a fare investimenti immobiliari. È, questo, il rinnovato obiettivo della rassegna Ritmi del Sud che dopo il successo delle passate edizioni e l’apprezzamento, in particolare, degli ospiti internazionali, quest’anno si terrà ad aprile.

È quanto ha detto il Sindaco Giovanni Macrì ai microfoni di Cultura on the road, il rotocalco culturale di Rai Isoradio condotto da Nino Graziano Luca, intervenendo insieme al Presidente di Culture a Confronto Andrea Addolorato per presentare tutte le novità dell’attesa manifestazione che riunirà nel Principato i gruppi di musica etnica provenienti dalle 5 regioni del Mezzogiorno che si esibiranno con lire calabresi, zampogne e ciaramelle, organetti, chitarre battenti, tammorre e tamburelli, fischiotti e flauti armonici mandole e mandolini.

In aderenza al progetto del Ministero degli Esteri relativo al Turismo delle Radici, che lo cofinanzierà, l’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale, dall’associazione Culture a Confronto e dalla Pro Loco Città di Tropea che proporrà iniziative culturali parallele.

Inserire questo appuntamento e questa esperienza che abbiamo voluto rafforzare ancora di più, nel circuito di eventi internazionali dedicati alla musica identitaria – ha aggiunto il Primo Cittadino – è un’altra delle ambizioni che condividiamo con gli organizzatori e con la rete imprenditoriale e turistica. Promuovendo l’evento ad aprile, quasi in concomitanza con le vacanze pasquali che quest’anno cadono in anticipo, continuiamo a colmare i pochi vuoti rimasti nella proposta turistico-culturale – esperenziale annuale della nostra destinazione.

18 APPUNTAMENTI PER TUTTO IL MESE DI APRILE. Si parte venerdì 5 con Giampiero Amato e la Sicilian Family (Sicilia) ed il gruppo D’Arrangiamu (Calabria) che si alterneranno in piazza Vittorio Veneto alle dalle ore 21 alle ore 23. Sabato 6 in piazza Ercole si esibiranno Ancia Libera (Campania) e Antonio Grosso Trio (Calabria).

Protagonisti del secondo week end di Ritmi del Sud saranno venerdì 12, i Tarantanova Canzoniere del Sud (Basilicata) ed i Balan’o (Calabria) che si esibiranno in Piazza Ercole. Sabato 13 ci si sposta in piazza Vittorio Veneto con il TarantArneo Trio (Puglia) e All’uso antico (Calabria)

I Beddi (Sicilia) e Suoni Lontani (Calabria) sono le formazioni che animeranno il salotto diffuso venerdì 19 aprile. Sabato 20 toccherà agli Etnica (Campania) e ai Castrum (Calabria).

Puglia e Calabria sono le regioni provenienza dei due gruppi che si alterneranno venerdì 26 in piazza Ercole: i Melòegari & Co e Peppe Sapone Trio. Sabato 27 si chiude con gli Amarimai (Basilicata), i Cortili Narranti (Campania), Paglialunga – De Marco – Anglano (Puglia) e gli Hantura (Calabria).