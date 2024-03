"Qualche anno fa abbiamo ereditato un presidio sanitario che era un malato ormai in coma profondo e attivando una linea politica di visione stiamo costruendo la sua rinascita, per ridare dignità sanitaria ai cittadini dell'alta Calabria, del Pollino e dell'Esaro in particolare, perchè crediamo che su questo territorio ci sia tanto da fare e da investire". E' il passaggio cruciale dell'intervento di saluto del sindaco Paolo Pappaterra ai medici cubani che da qualche giorno hanno preso servizio nell'ospedale di Mormanno, integrando e rafforzando l'organico del reparto di riabilitazione estensiva diretto dalla dottoressa Marcella Oliva.

Sono due donne con una lunga esperienza alle spalle in medicina fisica e riabilitazione accolte nella Giornata Internazionale della Donna per sottolineare il grande lavoro dei sanitari al femminile che proprio nell'unità operativa di Mormanno costituiscono lo zollo duro e professionalmente qualificato che manda avanti il lavoro che in questo periodo, anche grazie all'attivazione di 14 ambulatori, sta generando "mobilità attiva, che si traduce in economicità per l'azienda sanitaria provinciale" - ha aggiunto il sindaco Pappaterra - "Quello di oggi è un pezzo del tragitto che abbiamo iniziato qualche anno fa e che si è rafforzato anche attraverso la sinergia istituzionale con i sindaci del territorio".