Si avvicina la Festa delle Donne e tante associazioni stanno organizzando eventi ed iniziative l’8 marzo per mettere al centro il valore della figura femminile. In particolare, la Fondazione Roberta Lanzino ha organizzato, alle 16.30, nella sua sala conferenze, in via Verdi, n. 5, a Rende, l’incontro “I 35 anni della Fondazione Roberta Lanzino in Calabria”, raccontati dalla voce e tramite gli scritti di Matilde Lanzino e da alcuni testimoni. Nel corso della serata la sala conferenze sarà intitolata a Franco Lanzino, presidente dell’associazione dal 1997 al 2022.

L’associazione Donne Insieme di Corigliano Rossano, alle 18, nel salone della chiesa SS. Leone e Nicola dei Salesiani, ha organizzato la manifestazione “La guerra non è donna”. I lavori saranno coordinati da Anna Palermo. Porteranno i loro saluti la presidente dell’associazione Diamante Bruno e la dirigente scolastica Adriana Crispo. Anna Palermo, Isabella Malagrinò e Pina Antonucci leggeranno alcune poesie. L’intermezzo musicale è a cura di Maria Francesca Mannelli. Nell’occasione sarà allestita la mostra “Antico ma non troppo” con oggetti e accessori femminili del secolo scorso e non solo.

Il centro antiviolenza Fabiana ha organizzato l’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, un Open Day. Dalle 10 le stanze del centro di via Montessori, a Corigliano Rossano, saranno aperte a tutti. Alle 17 si terrà una proiezione cinematografica speciale accompagnata da un tè caldo.