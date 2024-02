Tenuta la giornata, a carattere regionale, per celebrare San Francesco di Sales Patrono dei sordi, oltre che dei giornalisti. L’evento è stato ospitato nella Arcidiocesi di Rossano Cariati in collaborazione con l’Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi ETS APS, la Rappresentanza Intercomunale ENS Rossano, la Sezione Provinciale ENS Cosenza ed il Consiglio Regionale ENS Calabria. L’appuntamento si è tenuto nella chiesa di Santa Maria ad Nives a Schiavonea, grazie all’accoglienza del parroco padre Francesco Ansalone. È stata una giornata di grazia, iniziata con la celebrazione eucaristica presieduta da S. E. l’Arcivescovo Mons. Maurizio Aloise, alla presenza di autorità civili e militari, nonché dei presidenti provinciali dell’Ens. Ospite di eccezione il presidente Nazionale dell’Ens Raffaele Cagnazzo al quale il gruppo della pastorale Sordi dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati e la rappresentanza Ens di Rossano, per le mani dell’Arcivescovo, hanno fatto dono dell’icona della Madonna del Silenzio. Nel pomeriggio lo spettacolo teatrale “Il Duo Pallina Rossa” degli attori sordi Maurizio Scarpa e Viviana Vergari ha regalato un intenso momento all’insegna della spensieratezza e della vera inclusione, facendo sentire tutti “uguali”. All’evento hanno partecipato anche l’assessore alla cultura del comune di Corigliano Rossano Alessia Alboresi, il baby sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi Alessandro Bianco e Diletta Di Giovane, dirigente della scuola Leonetti. Un sincero e profondo ringraziamento va al presidente Ens della regione Calabria Antonio Mirijello per l’organizzazione e la struttura della giornata, ma anche per le parole di stima e affetto che ha rivolto nei confronti dell’Arcivescovo Aloise e dell’intera chiesa di Rossano Cariati.