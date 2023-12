di DON MICHELE ROMANO - In questo Santo Natale, abbiamo contemplato il Figlio di Dio - Gesù - la Parola viva ed eterna del Padre, che si è fatto "Bambino", perché Dio fosse più "alla nostra portata!" In tal modo, ci insegna ad amare i Bambini, i piccoli, ad amare i più deboli, senza dimenticare che: :Se (anche noi) non diventeremo come bambini, non entreremo nel regno dei cieli" (Mt 18, 3). La "fuga in Egitto", oggi, mette in risalto la predisposizione di San Giuseppe al Progetto di Salvezza di Dio, che obbedisce alla sua volontà, e, sperando contro ogni speranza: "Prese con sé la sua Sposa"(v 14).

La Strage degli Innocenti, mostra, ancora una volta, l'opposizione delle "Tenebre" alla "Luce", metàfora del male e dell'ingiustizia, che sperimentiamo anche nella nostra vita, materializzato in questo caso, nel Martirio dei Bambini Innocenti. La nostra Fede, deve far sì, che anche noi, ci "alziamo", come Giuseppe, rifuggendo da tante false sicurezze, prestando molta attenzione a quanto accade attorno a noi, perché è lì (nelle "Dio-incidenze"), che il Signore ci parla. Ma non demordiamo, Lui non ci abbandona, ed a sostegno, ci fa prendere "il Bambino e sua Madre", quali nostri compagni di strada, rafforzando così, la nostra Fede, invitandoci a non avere paura, neanche se dovessimo "uscire di notte", verso l'Egitto, metàfora delle tante "notti", che molte volte sono difficili da affrontare e da illuminare. San Giuseppe, che ha saputo proteggere il Bambino Gesù e sua Madre (Perciò - è chiamato Padre "Putativo", ovvero,

Protettore, della Santa Famiglia!), dai pericoli e dalle minacce dei malvagi di allora, conceda anche a noi di sperimentare la sua vicinanza e la sua protezione. Lui, che ha provato la sofferenza di chi fugge, a causa dell'odio dei potenti, possa proteggere e confortare tutte quelle Mamme e quei Papà e i tanti Bambini che, spinti dalle guerre e persecuzioni, dai tanti "Erodi" dei nostri giorni, dalla necessità e dalla povertà, sono costretti a lasciare le loro case e la loro terra, per affrontare come profughi, ogni rischio, per terra e per mare. La pagina del Vangelo di oggi (Mt 2, 13-18), ci "strappa" dalla nostra visione infantile e idilliaca del Santo Natale, per riportarci al suo significato più profondo!

È un'eterna lotta fra Luce e Tenebre, fra chi accoglie e chi respinge. Ma, "non accogliere" Cristo, significa anche non accogliere la Giustizia e la Pace, dando sfogo alla parte peggiore di noi (Erode docet!). Oggi, ricordiamo ed affidiamo al Signore, i tanti "Innocenti", che anche nel nostro tempo (dopo 2000 anni dalla nascita di Gesù!), continuano a subire violenze, ad essere uccisi, con tanti che, addirittura, non vengono neanche fatti nascere! Sono i piccoli "Santi Martiri Innocenti" di oggi, vittime di noi "Adulti"(?), delle nostre insensibilità e macchinazioni, sempre a "congiurare", e mai capaci di tenerezza. Certo, siamo tutti consapevoli, nessuno di noi può vantare un "pedigree" di impeccabilità, per cui difficilmente faremo parte di un "Albo degli Innocenti", perché in ognuno di noi sappiamo bene, c'è un "Erode", che non accetta confronti con nessuno, ed è votato all'eliminazione, "costi quel che costi" (E le tante, assurde Guerre, che a tutt'oggi imperversano nel mondo, ne sono la riprova!). Ma, ricordiamocelo sempre, queste "piccole vittime innocenti", hanno un grande difensore: Dio diventato Bambino, ed un giorno il Signore rivolgerà anche a noi la fatidica domanda, fatta a Caino: "Che hai fatto? Il sangue di tuo fratello grida ame!" (Gen 4, 10). Sia tutto questo, per noi, motivo, per un serio cammino di autentica "conversione". Auguro a tutti una serena giornata.