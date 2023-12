Con il completamento dell’area parcheggio di contrada Paola, nei pressi della Chiesa di San Francesco e la trasmissione degli elaborati alla Stazione Unica Appaltante per l’indizione della gara per i lavori di messa in sicurezza della Rupe e del Centro storico, si aggiungono nuovi ed importanti tasselli al progetto di riqualificazione costante dell’intero perimetro comunale che si è concentrato e che continua a concentrarsi in particolare sulle periferie. La priorità era e resta quella di innalzare la qualità della vita e migliorare la viabilità e fruibilità degli spazi urbani cittadini.

È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì informando che è stata trasferita anche tutta la documentazione necessaria per la gara relativa ai lavori di completamento del Museo del Mare e della Sala Polifunzionale nel Palazzo Santa Chiara.

Finanziati dalla Regione Calabria per mezzo milione di euro gli interventi includeranno, tra gli altri, il restauro di un locale posto al piano terra del Palazzo, del cortile interno, della sala polifunzionale, della facciata esterna vico ospedale.

La trasmissione della documentazione alla stazione unica appaltante di Vibo Valentia è seguita alla conferenza dei servizi. L’obiettivo principale dell’intervento finanziato dalla Regione Calabria è l’adeguamento della, pressoché inesistente, rete di captazione delle acque meteoriche in modo da attenuare la relativa pressione ed incidenza negativa sulla rupe. L’azione contempla anche la sistemazione della rete idrico/fognaria, dei sottoservizi e della pavimentazione delle numerose strade interessate dall’intervento. Con questi lavori, oltre a rimediare all’annosa e sempre più grave problematica legata alle precipitazioni meteoriche, si andrà a riqualificare urbanisticamente una porzione molto estesa del centro storico cittadino.

1500 mq e 45 posti auto. Sono stati completati i lavori di realizzazione dell’area parcheggio in contrada Paola. L’intervento ha risolto le problematiche di viabilità in prossimità della Chiesa di San Francesco da Paola, sito di alto interesse storico artistico particolarmente amato dai fedeli. L’intervento è stato realizzato con fondi di bilancio comunale per un importo di 85 mila euro.