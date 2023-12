In occasione del centenario della nascita del primo Gruppo Scout a Cosenza e in Calabria, il Sindaco Franz Caruso e il Consigliere comunale Francesco Turco hanno incontrato a Palazzo dei Bruzi una rappresentanza delle guide e degli scout cosentini dell’Agesci, Associazione guide e scouts cattolici italiani. Sia da parte del primo cittadino che dal Consigliere Turco è stato ribadito l'incoraggiamento e il sostegno dell'Amministrazione comunale nei confronti della significativa opera educativa e formativa propria dello scautismo a beneficio di bambini, ragazzi e giovani. All'incontro hanno partecipato, per conto dell'AGESCI, i responsabili di zona, Irene Scola e Francesco Coscarella, l'assistente ecclesiastico, Don Manuel Iaccino, diversi capi e ragazzi dei 9 Gruppi Scout (di cui 5 cosentini) che compongono la Zona “Terra dei Bruzi” e una rappresentanza del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) cosentino. Nel corso dell'incontro, i rappresentanti dell’AGESCI hanno consegnato al Sindaco Franz Caruso e, per suo tramite, alla città di Cosenza, la Luce della Pace proveniente dalla Chiesa della Natività di Betlemme dove arde perennemente all'interno di una lampada alimentata dall'olio donato, a turno, da tutte le Nazioni cristiane della Terra. La Luce della Pace di Betlemme ha un profondo significato religioso che richiama il senso vero del Natale, ma, nel contempo, è portatrice anche di valori civili, etici, morali propri di tutti “gli uomini di buona volontà”, credenti e non credenti, cristiani e di altre fedi. Un momento di grande emozione e sincera riconoscenza che incoraggia ancora di più ogni guida e ogni scout dell’AGESCI nella propria missione al servizio della propria città e del proprio territorio.