“Conosci te stesso! per prevenire disagio sociale e violenza”, è questo il titolo del progetto che la Croce Rossa Italiana Comitato di Mirto Crosia, guidato dalla dott.ssa Giovanna Pagnotta, sta svolgendo presso le classi prime e seconde dell’ITE cittadino guidato dalla Prof.ssa Sara Giulia Aiello.

Entusiasti dell’iniziativa la Dirigente scolastica, i docenti e gli alunni destinatari.

Il progetto in oggetto rientra all’interno di un’idea progettuale CRI più ampia denominata ‘Aspeb, aiuto e sostegno alle persone bisognose’ che ha ottenuto il finanziamento ai sensi degli artt.72 e 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017,n.117 dalla Regione Calabria, Assessorato alle Politiche sociali e dal Ministero del lavoro e politiche sociali, e ha come obiettivo generare benessere tra le fasce vulnerabili della nostra società, anziani, famiglie, adolescenti.

All’interno della scuola, esperti esterni stanno affrontando, con metodologia dinamica e interattiva, tematiche orientate all’educazione e sensibilizzazione rispetto a fenomeni ovunque sempre più dilaganti come la devianza minorile, la violenza di genere e strategie di prevenzione, la disregolazione emotiva, l’educazione alle emozioni e alle relazioni affettive, i rischi del web e la consapevolezza digitale, le problematiche legate alla relazione con l’altro da sé a causa di una comunicazione spesso disfunzionale. Nello specifico a sviluppare gli argomenti sono: Antonio Iapichino, Sociologo Specialista e Giornalista, Sergio Caruso, Criminal Profiler, Psicologo, Direttore master Criminologia Calabria, esperto in minori, famiglia, prevenzione e devianza, Anna Blaschi, Pedagogista abilitata formata in plus dotazione, specializzata in Criminologia e Scienze Forensi, Alessandra Beraldi, Docente abilitata all’insegnamento delle discipline Scienze Giuridiche ed Economiche, Filosofia e Scienze Umane e specializzata per le attività di Sostegno nella Scuola secondaria di secondo grado. Antonio Licciardi Docente di informatica scuola secondaria di secondo grado, Marianna Andreoli, Assistente Sociale specialista, specializzata in Criminologia e Scienze Forensi, laureanda in Psicologia comportamentale e cognitiva applicata.

A cura degli esperti volontari CRI è partito invece da pochi giorni il corso di formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili tenuto dalle dott.sse Giovanna Pagnotta, Bina Sommario e Silvia Marinelli. A breve anche i corsi di formazione in materia di primo soccorso, manovre salvavita ed educazione stradale.

Il progetto oltre a elargire informazioni e sapere, attenzionare i nostri giovani in merito a determinati fenomeni ed esperienze di vita che vi si presentano, è nato dalla necessità di far breccia nei cuori e nelle menti dei nostri ragazzi, con l’obiettivo di risvegliare in loro, che spesso vivono un inaridimento dei legami affettivi e dei rapporti interpersonali in generale, quel potenziale nascosto ma vivo del riconoscersi e riconoscere, del dialogare col proprio Io ed interrogarlo affinché scavando dentro di sé riescano ad animare quel nulla che spesso li pervade rendendoli consapevoli di essere creature uniche ed irripetibili, piene di risorse da esternare.