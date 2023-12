Tornano, con le festività natalizie, gli eventi dell’Antico Mulino delle Fate , nei dieci giorni centrali, fra il 24 dicembre ed il 6 gennaio. Gli Amici dell’Antico Mulino delle Fate annunciano le porte aperte alla “Fabrica nel Paesaggio” come definito dal prestigioso “Primo Premio Internazionale” promosso dalla Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO. L’Antico Mulino delle Fate, dunque, poponeun ricco cartellone di iniziative culturalinel segno, sempre, del recupero della memoria in modo semplice, chiaro, divulgativo, pedagogico e, perché no, gioioso e divertente.Ecco, in estrema sintesi, il programma.

Da domenica 24 dicembre a sabato 6 gennaio: visite guidate quotidiane al Bosco delle Fate e all’Antico Mulino, per gruppi e famiglie (su due turni: ore 10,00 ed ore 15,00), necessaria prenotazione, garantita disponibilità fino ad esaurimento posti.

Domenica 24 Dicembre ore 17,30:magica vigilia con l’evento per bambini e non solo “La Notte del Racconto: Gelsomina e il suo Regno l’antico Mulino delle Fate”.

Lunedì25 Dicembre ore 17,00: Babbo Natale attendeal Mulino tutti i bimbi, ricordando loro che “E’ Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori”.

Martedì 26 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30: nell’ambito del Festival delle Erranze e della Filoxenia, prima giornata del presepe vissuto “AlluMulinu u Prisepiudu’ Rivintinu”.

Mercoledì 27 dicembre ore 15,00: visita guidata al Bosco delle Fate insieme ai nostri amici a quattro zampe e un premio per il cagnolino più natalizio.

Sempre mercoledì 27 dicembre ma alle ore 17,45: evento “Macinare Cultura” con la presentazione del libro “Fatti d’arte e fantasia” di Teresa Matera.

Giovedì 28 dicembre ore 17,30:evento “Macinare Cultura”, “Fiori di Bach, 38 rimedi per 38 emozioni,a cura del Dott. Fernando Capradossi esperto in Fiori di Bach.

Venerdì 29 dicembre ore 10,00:evento gratuito per bambini, “Le Olimpiadi dei piccoli Esploratori”.

Semprevenerdì 29dicembre ma alle ore 17,45:nell’ambito del Festival delle Erranze e della Filoxenia, in collaborazione con “La Fattoria della Piana” di Gioia Tauro, nella rassegna “Restare, tornare, approdare: la Calabria è un destino”, lo scrittore Francesco Bevilacquadialoga con il direttore commerciale Fabio Catona, intermezzi musicali a cura del tenore Giancarlo Paola, letture del declamatore Giancarlo Davoli.

Sabato 30 dicembre ore 10,00:nella rassegna “Fare Ecologia”, la seconda edizione della giornata ecologica nel Bosco delle Fate, con l’evento “Gesti Gentili per Mamma Natura”, con dimostrazioni pratiche e spunti di riflessione.

Domenica 31 dicembre ore 10,00: Impressioni Botaniche, giornata di pittura estemporanea per bambini e ragazzi.

Sempre domenica31 dicembre ma alle ore 17,00:magica vigilia con l’evento per bambini e non solo, “La Notte del Racconto: Gelsomina e il suo Regno l’antico Mulino delle Fate”.

Martedì 2 gennaioalle ore 17,45: nella rassegna “Macinare Cultura”, “AlluMulinu ‘i Tabelloni i Santa Lucia”, momento di riflessione con Don Vittorio Dattilo.

Mercoledì 3 gennaio ore 10,00: pittura estemporanea per ragazzi (ma aperta anche agli adulti) ed “Impressioni Botaniche”.

Sempre mercoledì 3 gennaio ma alle ore 18,30: per la rassegna culturale “Lievito Madre”, la seconda parte di un viaggio unico ed integrante con “Alle Origini della Narrazione”, a cura dello scrittore Mauro Vasta, evento riservato.

Giovedì4 gennaioore 10,00:“La casa nel bosco”, laboratorio di architettura per bambini, con costruzione di modellini di case naturali con i materiali che offre il bosco, evento in collaborazione con la Scuola di Creatività in Roma.

Venerdì5 gennaioma alle ore 17,00:magica vigilia con l’evento per bambini e non solo, “La Notte del Racconto: Gelsomina e il suo Regno l’antico Mulino delle Fate”.

Sabato 6 gennaio alle ore 1,00 del mattino:“A notti da Strina”, evento dedicato all’antica tradizione delle strine. Il Mulino accoglierà i vari gruppi di “strinari”ed insieme canteremo “A strina alla Fata Gersomina”.

Sempre sabato 6 gennaio dalle ore 16,30 alle ore 18,30:nell’ambito del Festival delle Erranze e della Filoxenia, seconda giornata del presepe vissuto “AlluMulinu u Prisepiudu’ Rivintinu”.