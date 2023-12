Buoni e generosi con l’ambiente 365 giorni l’anno. Anche a Natale. Era e resta questa la bussola di quell’impegno pedagogico, di condivisione, responsabilità e partecipazione attiva che, nell’affermazione di Tropea come destinazione ed esperienza eco-sostenibile, continua a vedere coinvolte soprattutto le nuove generazioni. Ecco perché – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – anche per la nuova edizione di PULIAMO IL BORGO 2023, la passeggiata ecologica pensata per liberare ogni angolo del salotto diffuso da cicche e mozziconi, abbiamo chiamato a raccolta i ragazzi e le ragazze dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea.

Promosso insieme al Circolo di Ricadi di Legambiente – aggiunge – l’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto e alla tutela dell’ambiente e all’assunzione di comportamenti corretti che non nuocciano alla salute, come può invece fare un mozzicone di sigaretta, tra i rifiuti che richiedono tempi lunghissimo per il loro smaltimento.

Il raduno è previsto alle ore 9 in piazza Vittorio Veneto. Dopo la passeggiata ecologica ci si scambierà gli auguri con la zeppolata, i dolci della tradizione, preparati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero coadiuvati da Antonella Mussari.