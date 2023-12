Partiranno nel mese di gennaio per proseguire fino a giugno prossimo gli incontri online gratuiti promossi dall’associazione “Hi-Blue Brain. Saperi e Sistemi Complessi ODV” nell’ambito di un progetto di rilevanza sociale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Regione Calabria. Emergenze lavorative, crisi sociale, risorse ambientali, patrimonio culturale e recupero dei territori, strategie per la vita quotidiana. Gli incontri verteranno su questi ed altri temi durante i quali si discuterà con specialisti e ricercatori. È possibile partecipare compilando l’apposita scheda di adesione ed inviarla al più presto a progettoanthropocene@gmail.com. Sul sito progettoanthropocene.blogspot.com è possibile visualizzare progetto e calendario di attività. Alla fine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per maggiori informazioni si può scrivere a: progettoanthropocene@gmail.com.