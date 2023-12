Sorrisi e speranza, un combinato disposto di energie positive che un piccolo sogno può realizzare diventando una potente arma contro le difficoltà della malattia. Regalare un sorriso ai pazienti più piccoli e fragili, in degenza nei reparti pediatrici dell’Azienda ospedaliera-universitaria “Renato Dulbecco”, presidio “Pugliese-Ciaccio”, resta la “mission possible” dell’associazione Acsa&Ste Ets, presieduta dal dottor Giuseppe Raiola, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host, il Lions Club International Distretto 108 YA, e la preziosa collaborazione dell’Us Catanzaro 1929. Un legame forte, nel nome della solidarietà, rafforzato anche quest’anno tanto che gli organizzatori hanno scelto di organizzare la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà venerdì 15 dicembre alle 20.30 al Teatro Comunale di Catanzaro, nella Sala conferenze dello Stadio “Ceravolo”.

Un’occasione speciale, quella di ieri, che ha dato l’opportunità di raccontare il percorso della manifestazione giunta alla sua VI edizione, e rilanciare l’evento che vedrà succedersi sul palco del “Comunale” sanitari e pazienti nelle performance artistiche accompagnati dall’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Pyotr Ilyich Tchaikovsky. E culminerà con lo spettacolo di Gennaro Calabrese, noto cabarettista che arriva direttamente da “Made in Sud”.

Ma anche svelare la maglia con cui le Aquile giocheranno il prossimo 23 dicembre contro il Brescia: le stesse saranno messe all’asta e il ricavato devoluto in beneficenza all’Associazione Acsa&Ste Ets per il progetto “We will make your dream come true”, grazie a cui vengono ricevute le segnalazioni dai reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica del ‘Pugliese-Ciaccio’ per la realizzazione dei sogni dei piccoli degenti.

La conferenza stampa si è svolta alla presenza del dottor Giuseppe Raiola, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Direttore SOC di Pediatria dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro e presidente regionale Unicef e del direttore generale giallorosso Diego Foresti, che ha portato anche i saluti del presidente Floriano Noto.

In prima fila anche la dottoressa Maria Concetta Galati, direttore del reparto di Oncoematologia pediatrica del presidio “Pugliese-Ciaccio”; difensore del Catanzaro, Stefano Scognamillo; il direttore artistico Domenico Gareri (che presenterà la serata con Sarah Memola) e il presidente del Lions Club Catanzaro Host, Danilo Iannello.

Oltre che Alfonsa Trapasso della Present&Future che cura la parte organizzativa.

Il dottore Raiola ha voluto, prima di tutto rivolgere un “ringraziamento a tutta la squadra e agli sponsor che anche quest’anno ci hanno permesso di effettuare un passo in più”.

Gli sponsor di quest’anno, oltre all’Us Catanzaro 1929 sono: Orchestra Tchaikovsky (diretta dal maestro Filippo Arlia); BL Costruzioni; Dema Impianti; Ruga; Cisom; Michele Affidato; Acqua Calabria; Motoclub Ufficiale Polizia di Stato Catanzaro; Lions Club Catanzaro Host.

“Un particolare ringraziamento lo rivolgo al presidente Floriano Noto, sempre al nostro fianco nella realizzazione dei progetti messi in campo che negli anni sono stati tanti e tutti emozionanti – ha affermato Raiola –. Distrarre i bambini dalle loro patologie donandogli un sorriso è la cosa più bella. Per realizzare i loro sogni abbiamo costruito una rete ed in essa, con immenso piacere è entrato a fare parte anche il club giallorosso con cui il legame è ad oggi solidissimo”. Si rafforza, quindi, il sodalizio del presidente Noto affianca gli organizzatori dell’iniziativa: già negli anni scorsi, con la raccolta fondi del Christmas Match si era riusciti a devolvere una somma considerevole per la realizzazione dei desideri dei piccoli ospiti del nosocomio, lo stesso verrà fatto anche quest’anno con la messa all’asta, nella serata di beneficenza del “Comunale” di una maglia speciale a tinte…turchesi. A svelarla ci ha pensato lo stesso dottore Raiola accompagnato da Foresti e Scognamillo. “A loro sono particolarmente legato – la sottolineatura di Raiola – Sono “ragazzi” speciali gli dico grazie anche a nome dei nostri piccoli pazienti”. Foresti e Scognamillo si sono anche guadagnati l’iscrizione era all'Antica Congrega degli Scapigliati, nata per sostenere i piccoli malati oncologici nella fase più delicata della chemioterapia.

“Sono quattro anni che sono qui e quattro anni che questo genere di progetti coinvolge il club – sottolinea il direttore generale – È un qualcosa che ovviamente emoziona e segna dentro. Il dottore Raiola e la dottoressa Galati sono i veri campioni per quello che fanno: un sorriso sul volto di un bambino in ospedale è la vittoria più bella che ci possa essere”.

L’invito dato ai tifosi è quello di partecipare all’asta che verrà battuta successivamente: la maglia speciale sarà indossata infatti nel corso della gara contro il Brescia – al termine tutte le casacche verranno ritirate – ed il ricavato interamente devoluto al progetto. “La famiglia Noto è sempre in prima linea su queste tematiche – l’aggiunta di Foresti – Più riusciremo a raccogliere, più riusciremo a fare per i bambini e i ragazzi dei reparti”.

“I veri campioni sono i dottori che stanno in corsia ed i bimbi che ogni giorno affrontano le loro malattie – ha detto Stefano Scognamillo – È una situazione che mi ha toccato personalmente e per questo non posso fare altro che ringraziare “zio” Giuseppe egli altri supereroi”.

Appuntamento, quindi, venerdì 15 dicembre alle 20.30 al Teatro Comunale, nel centro del centro storico.