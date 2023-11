Nei giorni corsi la Fondazione Agnelli ha reso noti i dati relativi all’edizione 2023 di Eduscopio. Questa piattaforma, com’è noto, pubblica dati aggiornati su come le scuole preparano gli studenti per gli studi universitari, suddivisi per città, aree geografiche e indirizzo di studio.

Le scuole – riferisce una nota della scuola rossanese - sono ordinate in base all’indice FGA, un indicatore che tiene conto sia della bravura (media) che della rapidità degli studenti nel superare gli esami (crediti). I risultati di questa edizione 2023 si riferiscono ai dati degli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20.

Dalla lettura attenta e ragionata delle classifiche offerte da Eduscopio risulta che, anche quest’anno, il Polo Liceale di Rossano - in un raggio di 30-40 km- risulta al PRIMO POSTO in tutti e quattro gli indirizzi.

Il Liceo Scientifico è al primo posto di questa particolare classifica a livello territoriale e si tratta di un risultato importante considerato che nel raggio di 30 Km sono ben sei i licei scientifici presenti.

Se si allarga lo sguardo verso la dimensione provinciale e regionale, gli ottimi risultati del Polo Liceale di Rossano sono ancora più evidenti:

• Il Liceo Classico “San Nilo” è al SECONDO POSTO in Provincia di Cosenza e al TERZO POSTO nella Regione Calabria

• Il Liceo Linguistico si piazza al PRIMO POSTO in Provincia di Cosenza e al SECONDO POSTO nella Regione Calabria

• Il Liceo Artistico conquista il PRIMO POSTO in Provincia di Cosenza e il TERZO POSTO nella Regione Calabria

Eduscopio – prosegue una nota del Polo liceale di Rossano - ci presenta una fotografia reale della scuola italiana per ciò che riguarda il modo come i diplomati affrontano e superano gli esami universitari. Per le nostre studentesse e i nostri studenti si tratta di un bel risultato e come scuola siamo particolarmente orgogliosi di questo. Ovviamente tutto ciò rappresenta una sfida per proseguire il nostro cammino con ancora più determinazione, per migliorarci, per superare le tante criticità presenti, per lavorare affinché tutti i nostri alunni possano raggiungere i traguardi sognati.