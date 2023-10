Nella cornice del museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza si è tenuto il secondo congresso provinciale di Azione. Ad annunciare l’esito dei lavori congressuali è il neo-eletto segretario provinciale, Giovanni Lefosse, riferendo la composizione della nuova squadra del direttivo provinciale. "Sono grato – sottolinea Lefosse - della presenza alla Senatrice Gelmini, portavoce nazionale che, nonostante le distanze, non ha esitato a portare il proprio personale contributo ai lavori del Congresso, segno tangibile dell’attenzione che il partito a livello nazionale ripone nella Calabria e nella Provincia di Cosenza".

Ad aprire i lavori congressuali è stato il Senatore Marco Lombardo, calabrese di nascita, il quale ha traghettato il partito dopo le dimissioni del segretario regionale sino all’attuale fase congressuale. Si è giunti al congresso con mozione e candidatura unitarie, quelle dell’uscente segretario provinciale Giovanni Lefosse, rieletto all’esito dei lavori.

Al congresso hanno portato i saluti il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, il Vice Presidente del consiglio Regionale Francesco Iacucci, l’assessore regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, Gianluca Gallo.

Il consigliere regionale Francesco De Nisi ha testimoniato senza riserve la sua amicizia e la sua vicinanza politica, ribadendo la necessità di un lavoro costante e metodico al fine di ampliare la proposta politica moderata. – Dal canto suo, invece, l’altro consigliere regionale Giuseppe Graziano, nel fare gli onori di casa, ha sottolineato la crescita del partito, che in provincia negli ultimi mesi ha quadruplicato i propri iscritti, a testimonianza che Azione non solo è un partito attrattivo, ma un punto di riferimento per i moderati.

"Il merito inteso come valore – ha chiosato Lefosse - sul quale permeare il nostro Ethos di partito”; proseguendo ha preannunciato, in coerenza con la crescita del partito, la necessità di avviare la stagione dei congressi cittadini al fine di indicare la linea politica da seguire sui singoli territori, primi fra tutti i congressi di Corigliano-Rossano e Cetraro".

A coadiuvare il segretario provinciale ci sarà un intero apparato di segreteria, i cui primi componenti sono stati già indicati in Gilberto Fialà e Angelo Gencarelli, che parteciperà con cadenza costante alle attività che il partito porterà avanti nell’ambito della nostra Provincia. Nella struttura organizzativa del partito è stata eletta Caterina Savastano, Consigliera Comunale della città di Cosenza, presidente dell’assemblea provinciale.

Fanno parte della Direzione Provinciale: Angelo Prioli, Stefania Giordano, Giuseppe Aieta, Marianna Clementina Sarago, Vincenzo Scarcello, Stefania Postorivo, Giorgio Salimbeni, Giuliana Morrone, Giovanbattista Benincasa, Francesca Amica, Salvatore Carnevale, Gennarino Magnone, Bina Salvati, Rocco De Luca, Bruno Mariani, Giuseppe Marino, Emilio Pastore, Mariangela La Banca, Tommaso Critelli, Giuseppe Cauteruccio, Vincenzo Caravona, Aurora Sangermano, Egidio Bruno, Giada Esposito, Gaetano Morrone, Maria Rosaria Vaccaro, Alfonso Guido, Francesco Attico, Giuseppe Ruffo, Francesco Pio Urlandini