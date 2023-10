La prima Corona non si scorda mai. Così la cantina Tenuta Celimarro di Castrovillari, dopo aver ricevuto il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini Buoni d'Italia del Touring Club Italiano, ha scelto di celebrare questo risultato con un evento - degustazione nello store di Piazza Giovanni XXIII 9.

La guida curata a livello nazionale da Mario Busso, si dedica ai vini prodotti da vitigni autoctoni ed assegna la "corona" alle produzioni italiane di eccellenza, scelti con voto palese di maggioranza nella sessione finale di degustazione affidata a commissioni riunite su scala nazionale. Sono vini, dunque, quelli premiati con il massimo riconoscimento che entusiasmano per l'assoluta espressione del vitigno e del territorio di appartenenza, per la gamma aromatica, per il corpo e l'armonia. Vini di forte identità. Per l'edizione 2024 della guida la "Corona" è stata assegnata a "Oltre tempo 2022" il rosato da uve Aglianico prodotto da Valerio Cipolla, titolare ed enologo della cantina Tenuta Celimarro.

Un premio che non poteva passare inosservato e che sarà festeggiato con un evento nello store Concept - C di Piazza Giovanni XXIII di Castrovillari, dove il vino trova massima espressività e commistione con le creazioni sartoriali della giovane stilista Cinzia Tiso. Durante la serata in programma sabato 21 ottobre a partire dalle 18:30 oltre a degustare il vino premiato ed altre etichette dell'azienda vitivinicola locale abbinati a prodotti del territorio si potrà approfittare dell'occasione per acquistare prodotti enogastronomici e le creazioni prêt-à-porter a marchio HandMade ideato dalla giovane stilista di San Lorenzo del Vallo, grazie al buono sconto del 10% assegnato a chi si prenoterà per la serata.

"Vogliamo fare festa per questo riconoscimento al nostro vino - ha dichiarato Valerio Cipolla - ma anche continuare a ribadire il binomio tra vino e moda, sempre unite dall'eleganza e dalla promozione del territorio".

La guida Vini Buoni d'Italia ha riconosciuto al Magliocco Terre di Cosenza Dop Pollino 2021 sempre di Tenuta Celimarro le 4 stelle (per i vini con una completa espressione del vitigno) e le tre stelle (per la giusta espressione del vitigno nella definita personalità e stile del produttore) al Greco Bianco e Montonico 2022 entrambi Igt Calabria.

Per info e prenotazioni negozio@conceptc.it oppure telefonicamente ai numeri 0981.446098 o 098.1926111