Sarà presentata sabato 21 ottobre, all’hotel San Francesco di Rende, la ricerca “Il volontariato che cambia, sfide e strategie per il CSV Cosenza” condotta dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria su mandato del Centro servizi. Con l’indagine non solo è stata effettuata una ricognizione per tracciare un quadro d’insieme degli enti di terzo settore della provincia di Cosenza (la loro distribuzione sul territorio, gli ambiti di intervento, l’organizzazione interna, le persone coinvolte, l’orientamento verso il lavoro, la rete e la cooperazione con le amministrazioni locali), ma si è inteso acquisire le opinioni e le esperienze di chi opera all’interno degli enti del terzo settore al fine di delineare il futuro del CSV.