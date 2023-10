Proprio nella giornata dedicata ai nonni, arriva una notizia importante per gli anziani. L'Aira, anziani Italia Rete Associativa Ets Aps, ha svolto l'assemblea nazionale in provincia di Cosenza, a San Vincenzo La Costa, eleggendo un nuovissimo direttivo e confermando appieno il ruolo di presidente. Si tratta di Maria Brunella Stancato, già molto attiva nel settore ed a capo di Federanziani Calabria da anni.

"L'Aira nasce circa un anno fa, con lo scopo di accogliere le istanze ed i bisogni della popolazione adulta cercando di realizzare progetti che diano la possibilità a queste persone di restare collegati con le giovani generazioni in uno scambio continuo di collaborazioni e progettualità", hanno ribadito i protagonisti. L’associazione nasce proprio perché studi recenti hanno evidenziato che le performance generali, che siano di attività fisica, letteraria, culturale, delle persone anziane è associata alla capacità di avere relazioni sociali e al numero di interazioni interpersonali sostenute.

Anziani Italia Rete Associativa ETS APS annovera nei suoi iscritti ben 8 regioni Italiane e circa 80 associazioni. Nel mese di luglio alcuni Soci (associazioni) avevano avanzato la richiesta della convocazione dell’assemblea nazionale proprio per conoscere il Direttivo costituito, per analizzare gli obiettivi raggiunti ad oggi, ed andare ad eleggere il nuovo direttivo, esprimendo la volontà che esso deve essere rappresentativo ed eletto con elezioni pubbliche e condivise.

Così, in una cornice meravigliosa, nel Comune di San Vincenzo la Costa (CS) presso il Ristorante Pizzeria 5 Pioppi giorno 21 settembre u.s. si è svolta l’assemblea nazionale di Anziani Italia Rete Associativa ETS APS. L’Assemblea si è svolta in un clima di cordialità e condivisione. I Presidenti legali rappresentanti delle associazioni presenti erano quarantadue (42) provenienti dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalle Marche, dalla Basilicata e dalla Campania, che hanno potuto godere delle nostre eccellenze e visitare i nostri luoghi. I punti all’ordine del giorno sono stati discussi ed hanno incassato la votazione all’unanimità decretando lo scioglimento e la decadenza del vecchio Direttivo Nazionale con quarantadue (42) voti favorevoli, ed eleggendo con quarantuno (41) voti a favore ed uno (1) astenuto, la Presidente uscente Maria Brunella Stancato quale Presidente di Anziani Italia Rete Associativa ETS APS. L’elezione del Direttivo Nazionale è stato condiviso e votato all’unanimità; inoltre nell’anno 2024 sarà ampliato nei suoi componenti, con lo scopo di avere un rappresentante in ogni regione aderente per far sentire la nostra voce e cercare di essere considerati uno stockholder importante che possa dare voce direttamente agli anziani.