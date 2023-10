E' il cicloturismo la nuova frontiera del viaggio lento che appassiona molti italiani (lo dicono i numeri dell'ultimo rapporto Insart presentato in agosto proprio sul Pollino durante il Bike Festival celebrato alla Catasta) e soprattutto gli stranieri. Quasi 33 milioni di presenze di vacanzieri usano la bicicletta maturando un impatto economico che ha superato i quattro miliardi.

In questo trend di turismo ecosostenibile il comune di Saracena, guidato dal sindaco Renzo Russo, crede fortemente tanto da aver candidato a progetto la Ciclovia di Novacco e dell'Orsomarso, arricchendo l'offerta esperienziale della Ciclovia dei Parchi della Calabria, che dovrebbe essere pronta entro il prossimo anno, e in questi giorni si è ritrovata ad accogliere un viaggiatore solitario delle due ruote che dalla Germania al Pollino è arrivato dopo 18 tappe per 1912 chilometri.

Si tratta del ciclista tedesco Markus Wallburg, che ha deciso di compiere una impresa in sella alla sua bici, partendo da Gernsbach (Germania) il 9 settembre e arrivando ieri a Saracena, nel Pollino, paese d'origine di sua moglie. Una impresa sportiva salutata con piacere dall'amministrazione comunale di Saracena.

Markus ha impiegato die anni per progettare questa meravigliosa avventura che l'ha visto pedalare per l'Europa e nell'ultimo tratto lungo la Ciclovia dei Parchi. "Vederlo arrivare a Saracena è stata una emozione unica - ha dichiarato il sindaco, Renzo Russo - Pertanto lo abbiamo invitato a ritornare, in sella alla sua amata bici, il prossimo anno cosi avremo il piacere di fargli ammirare i meravigliosi percorsi della nostra Ciclovia di Novacco e dell'Orsomarso e magare pedalare insieme lungo gli splendidi sentieri che la contraddistinguono".