"I nomi scolpiti dei figli di Corigliano morti nella Grande Guerra oggi tornano a splendere sulle pietre levigate del monumento ai caduti di Piazza Vittorio Veneto". E' quanto fa sapere il sindaco di Corigliano - rossano, Flavio Stasi. In una nota suio social il Primo cittadino ha evidenziato che il lavoro di ripistino è stato effettuato "per non dimenticare mai i nomi dei nostri cittadini e per non dimenticare mai che la guerra é una follia disumana. Una città senza memoria - ha concluso il sindaco - è una città senza futuro