Sulla spiaggia sita nell’area Sic tra Marina e i Laghi di Sibari, nei giorni scorsi, sono nati e hanno preso il largo ben 63 esemplari di tartaruga Caretta Caretta. Erano circa le 2 di notte quando, sotto l’osservazione dei volontari del Wwf, è avvenuta la schiusa delle 72 uova deposte oltre un mese fa. I volontari hanno difeso il nido da luglio, quando venne fatta la scoperta del nido. Dopo la nascita hanno aiutato i piccoli a raggiungere il mare.

Questo il report dettagliato: uova deposte 72, uova schiuse 71, successo di schiusa 99%, successo di emersione 87.5%, piccoli a mare 63.

"Non si tratta di un unicum – ha spiegato il sindaco di Cassano Giovanni Papasso – ma dell’ennesima nascita nell'area SIC di Marina che dimostra l'importanza di questa piccola oasi superstite ancora selvaggia che lo scorso luglio è stata seriamente danneggiata dall’operato dei piromani. Ma la natura, fortunatamente, non si ferma davanti a nessuno e oggi festeggiamo la nascita di questi nuovi 63 esemplari. Una bella notizia per Sibari ma anche per l’intera Calabria perché è simbolo del fatto che il nostro mare e le nostre spiagge sono pulite e incontaminate".