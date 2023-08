Zampogne, ciaramelle, organetti, cupa cupa, mandolini e tamburelli. Dalla Tammurriata alla Tarantella, passando dalla Pizzica alla Taranta. Sono 5 le regioni coinvolte e che animeranno con oltre 50 artisti, tra musicisti e ballerini, l’Antico borgo Marinaro dei ritmi e dei suoni del Sud. La 15esima Notte Bianca di Trebisacce scoccherà alle ore 19 di sabato 19 e si protrarrà fino all’alba del nuovo giorno, domenica 20 agoste, sulle note suonate dall'Accademia Gustav Mahler.

Identità, folklore, costumi e tradizioni del Sud – sottolinea il Sindaco Alex Aurelio – sono le coordinate che ispirano la nuova edizione di un atteso evento di intrattenimento sociale estivo che si rinnova dal 2007 e che vuole rappresentare l’occasione per far conoscere e dialogare le culture del Mediterraneo attraverso il linguaggio della musica popolare.

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono, queste – precisa l'assessore allo spettacolo e grandi eventi Daniela Nigro – le regioni di provenienza dei gruppi che dalle ore 21 si esibiranno su via Alfredo Lutri e viale della Libertà, percorsi allestiti con stendardi e gonfaloni propri di ogni territorio.

Da I Totarella a i Beddu ci balla e friends, da I Briganti a O Mommu, da I Castrum, al Trio Folk sound, fino al gruppo folcloristico Fantasie popolari. Veri e propri progetti di ricerca e studio sulle musiche della tradizione, le formazioni artistiche chiamate ad animare la Notte Bianca si esibiranno in una jam session autentica lungo coinvolgendo il pubblico.

Organizzato in collaborazione con l'Associazione degli operatori economici (ASSOPEC) presieduta da Nicola Perrone che per l’occasione ha promosso e concordato l’apertura straordinaria notturna dei negozi, sarà possibile seguire l’intero evento in diretta streaming su Jonica Radio che nel suo spazio darà voce ai protagonisti della manifestazione e ai partecipanti con spot ed interviste.

Intorno all’una e trenta, dalla consolle allestita nell’Anfiteatro – fa sapere l’assessore al turismo Leonardo Petrone - a prendere il timone della Notte Bianca sarà Dj Alex Gaudino che con oltre un miliardo di visualizzazioni sulle piattaforme e oltre 5 mln di ascolti mensili su Spotify, è uno dei DJ italiani e produttori più noti a livello internazionale, grazie anche al successo di singoli come Destination Calabria, da cui trae ispirazione il titolo della serata: Destination Trebisacce.

Ad anticipare il dj set e a proseguire anche dopo la performance di Gaudino, per tutta la notte ci saranno momenti di animazione, musica ed intrattenimento.

Alle ore 5,45 tutti in Piazza San Francesco per assistere alla magia dell’evento NOTE DELL’ALBA curato dalla consigliera delegata alla cultura Antonia S.M. Roseti, che si terrà alle prime luci del mattino in collaborazione con l’Accademia musicale Gustav Mahler.